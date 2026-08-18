قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
خناقة الساحل.. صحيفة أرجنتينية: حسام حسن أغمى عليه والأخبار هزت الكرة الإفريقية
قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات عربية قوية في نسخة 2026-2027
بعد أزمة الساحل.. نقابة الموسيقيين تمنح محمد رمضان تصريحا بحفل رأس البر
القضاء السوري يحكم بالإعدام بحق وسيم الأسد
سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا.. التموين تحسم الجدل
سوريا تتهم دولة الاحتلال باستهداف مطار أبو الضهور العسكري بـ 8 غارات جوية
وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
طريق التعاقد مع المهاجم.. المحكمة تحدد سعر جوليان ألفاريز للانضمام لبرشلونة
أردوغان لـ ترامب: اتفاقية مكة للدفاع تعزز الأمن الإقليمي
وزيرا خارجية مصر وعُمان يبحثان مستجدات المنطقة وجهود إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أكد فضيلته عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تقديره لما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في المملكة، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينعم على بلادنا ومنطقتنا بالأمن والأمان والسلام.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات.

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي شيخ الأزهر السفير السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الإيجار القديم 2026.. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد