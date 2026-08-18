شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أكد فضيلته عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تقديره لما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في المملكة، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينعم على بلادنا ومنطقتنا بالأمن والأمان والسلام.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات.