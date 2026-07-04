محمد هاني : أحلى فرحة في حياتنا.. والحمد لله قدرنا نسعد الناس

عبّر محمد هاني، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد التأهل التاريخي للفراعنة إلى دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن الفرحة التي يعيشها اللاعبون لا توصف.

وقال محمد هاني في تصريحات عقب المباراة: “الحمد لله، الواحد مبسوط.. دي أحلى فرحة في حياتنا، والحمد لله إننا قدرنا نسعد الناس.”

حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.





وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.





موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال





تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



