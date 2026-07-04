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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هجوم على حسام حسن في إسرائيل بعد إهداء إنجاز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أثارت تصريحات حسام حسن، عقب التأهل التاريخي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، ردود فعل متباينة، بعدما أهدى هذا الإنجاز إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معبرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كلماته التي أعقبت المباراة.

وجاءت تصريحات حسام حسن بعد نجاح المنتخب المصري في حجز بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، إثر الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأداءً قويًا من لاعبي المنتخب الوطني.

وأكد المدير الفني أن هذا الإنجاز يمثل فرحة كبيرة للمصريين، مشددًا على أن قلبه وروحه مع الشعب الفلسطيني، وأنه يهدي لهم هذا الفوز، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، حيث اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن موقف إنساني يعكس مشاعر التضامن والدعم.

في المقابل، أثارت تصريحات مدرب منتخب مصر حالة من الغضب داخل إسرائيل، إذ انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية وعدد من المتابعين هذه الرسالة، معتبرين أنها تمثل إدخالًا للقضايا السياسية في المجال الرياضي. كما تداولت منصات إسرائيلية تعليقات أعرب أصحابها عن استيائهم من تصريحات حسام حسن، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها داخل مصر والعالم العربي، مع صدور دعوات من بعض المتابعين لتمني خسارة المنتخب المصري في مباراته المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، حظيت كلمات حسام حسن بإشادة واسعة في الأوساط العربية والفلسطينية، حيث اعتبرها كثيرون لفتة إنسانية تعكس روح التضامن، وتزامنت مع حالة من الفخر بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري ببلوغه الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وهو إنجاز تاريخي أعاد الفرحة إلى الجماهير المصرية، التي احتفلت بتأهل منتخبها بعد أداء مميز أكد تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة في أكبر المحافل

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