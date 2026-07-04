دويدار يشيد بمحلل أداء المنتخب: التفاصيل الصغيرة بتصنع الإنجازات

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق بمحلل أداء منتخب مصر في مباراة استراليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وقال دويدار في برنامج اللعيب علي قناة mbc مصر: “حسام حسن مدرب بيهتم بكل التفاصيل، واللي حصل قبل ركلات الترجيح أكبر دليل على كده شفنا محمود سليم محلل أداء منتخب مصر وهو بيشرح للاعبين طريقة وقوف حارس مرمى أستراليا في ضربات الجزاء، ودي مش لقطة عادية، دي نتيجة شغل وتحضير ودراسة قبل المباراة”.

وتابع: "في كرة القدم الحديثة مفيش حاجة اسمها "فهلوة"، النجاح بيجي بالعلم والتحليل والاهتمام بأدق التفاصيل. ووجود محلل أداء محترف بقى عنصر أساسي في أي جهاز فني محترم".

وأضاف: “تحية للكابتن حسام حسن على الفكر ده، وتحية لمحمود سليم على دوره الكبير. التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الإنجازات، ولقطة زي دي تدرس لكل المدربين ولازم في كل جهاز فني محلل أداء يساعد المدير الفني بالشكل الأمثل”.