قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شائعة أم تجارة غير مشروعة؟.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور تماسيح النيل في الترع
انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب
بطة في المدرجات و3 بطاقات حمراء بالافتتاح.. مشاهد غريبة فى مونديال 2026
موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم
عاودت الصعود.. كم وصلت سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو.. اعرف بكام عيار 21؟
ترامب: حطمنا معنويات إيران ومنحناهم مهلة أسبوعا لجنازة خامنئي
البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق
125 جنيهًا مكاسب أسبوعية للذهب.. وعيار 21 يستقر عند 5925 جنيهًا
هل يجوز لمن سافر أسبوعا قصر الصلاة وجمعها؟.. ليس في هذه الحالة
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026
الأرصاد تحذر من طقس السبت.. حرارة مرتفعة ورطوبة وشبورة واضطراب بالملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دويدار يشيد بمحلل أداء المنتخب: التفاصيل الصغيرة بتصنع الإنجازات

محلل أداء منتخب مصر
محلل أداء منتخب مصر
سارة عبد الله

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق بمحلل أداء منتخب مصر في مباراة استراليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وقال دويدار في برنامج اللعيب علي قناة mbc مصر: “حسام حسن مدرب بيهتم بكل التفاصيل، واللي حصل قبل ركلات الترجيح أكبر دليل على كده شفنا محمود سليم محلل أداء منتخب مصر وهو بيشرح للاعبين طريقة وقوف حارس مرمى أستراليا في ضربات الجزاء، ودي مش لقطة عادية، دي نتيجة شغل وتحضير ودراسة قبل المباراة”.

وتابع: "في كرة القدم الحديثة مفيش حاجة اسمها "فهلوة"، النجاح بيجي بالعلم والتحليل والاهتمام بأدق التفاصيل. ووجود محلل أداء محترف بقى عنصر أساسي في أي جهاز فني محترم".

وأضاف: “تحية للكابتن حسام حسن على الفكر ده، وتحية لمحمود سليم على دوره الكبير. التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الإنجازات، ولقطة زي دي تدرس لكل المدربين ولازم في كل جهاز فني محلل أداء يساعد المدير الفني بالشكل الأمثل”. 

حسام حسن أحمد دويدار منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

محمد هاني

بالخطأ في مرماه.. محمد هاني يسجل هدف التعادل لأستراليا في مصر بكأس العالم

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

تركي الـ شيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بهدف إمام عاشور في شباك أستراليا

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان تحذر المتعاملين من شراء عقار قبل الرجوع لجهاز المدينة المختص

علاء نصر الدين

اتحاد الصناعات : توطين إنتاج الأخشاب فرصة استثمارية واعدة توفر 1.5 مليار دولار واردات

بنك إنجلترا

الشركات البريطانية تتمسك برفع الأسعار رغم انحسار التوترات مع إيران

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد