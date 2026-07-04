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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو جمال: المنتخب يفتقد قوة عمر مرموش حتى الآن في كأس العالم

عمر مرموش
عمر مرموش
يمنى عبد الظاهر

أكد عمرو جمال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عمر مرموش لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه خلال مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم، معربًا عن حزنه لعدم ظهور اللاعب بأفضل مستوياته رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها.

وقال، في تصريحاته ببرنامج "ستاد العاصمة" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، إن مرموش يمثل قوة هجومية كبيرة للمنتخب، لكن هذه القوة لم تظهر بالشكل المأمول حتى الآن في البطولة.

وأضاف أنه يثق في قدرة اللاعب على استعادة مستواه سريعًا، وأن يكون عنصرًا مؤثرًا في المباريات المقبلة إذا استغل إمكاناته بالشكل المطلوب.

موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين


ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية
 

عمرو جمال الأهلي منتخب مصر مرموش بطولة كأس العالم موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين

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