فرج عامر: مصر الأفضل في الربع ساعة الأخيرة.. وأتمنى حسم المباراة قبل ركلات الترجيح

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل خلال الربع ساعة الأخيرة من مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن عمر مرموش أهدر فرصة محققة لحسم اللقاء مع بداية الوقت الإضافي.

منتخب مصر

وأضاف عامر أنه يشعر بالقلق بشأن الحالة البدنية للاعبي المنتخب مع استمرار المباراة، معربًا عن أمله في عدم اللجوء إلى ركلات الترجيح، وأن يتمكن الفراعنة من حسم التأهل خلال الوقت الإضافي.

وأشاد عامر بالمستوى القتالي الذي يقدمه الثلاثي رامي ربيعة وإمام عاشور وياسر إبراهيم، مؤكدًا أن الأهم ليس الأسماء، وإنما الروح الجماعية، قائلًا: "كل لاعب يقاتل على قدر مجهوده من أجل المنتخب".