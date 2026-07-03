إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

واصل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل الهدف الأول للفراعنة في شباك منتخب أستراليا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما استقبل عرضية متقنة من كريم حافظ، ليحولها برأسية قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى المنتخب الأسترالي، مانحًا منتخب مصر التقدم مبكرًا في واحدة من أهم مواجهاته بالمونديال.

ولم يكن الهدف مجرد تقدم في النتيجة، بل حمل قيمة تاريخية للاعب، إذ أصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري يسجل هدفين في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، بعد محمد صلاح في نسخة 2018، وعبد الرحمن فوزي في مونديال 1934.



وبحسب شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، لم يسبق لأي لاعب مصري أن سجل أكثر من هدفين في نسخة واحدة من كأس العالم، ليعادل عاشور الرقم التاريخي المسجل باسم صلاح وعبد الرحمن فوزي.

واعتمد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على تشكيل ضم كلًا من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه كريم حافظ، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وفي الوسط إمام عاشور، ومروان عطية، وحمدي فتحي، بينما قاد الهجوم الثلاثي عمر مرموش، ومصطفى زيكو، ومحمد صلاح.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر، ليواصل مشواره في البطولة بطموح تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار المتقدمة.