قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان يدين التفجير الإرهابي في دمشق.. ويؤكد تضامنه مع سوريا
للأشواط الإضافية.. 90 دقيقة تعادل 1-1 بين مصر وأستراليا في كأس العالم
الجنيه الإسترليني يحقق أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر
فيتش: الصراع في الشرق الأوسط ما زال يشكل تهديداً للشركات رغم اتفاق التهدئة
ماكرون: فرنسا تُبقي قدراتها لمكافحة الألغام في مضيق هرمز
إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا
بقوة 850 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ فيراري 12 Cilindri الخارقة
بالخطأ في مرماه.. محمد هاني يسجل هدف التعادل لأستراليا في مصر بكأس العالم
قيادي بحماة الوطن: ذكرى الثالث من يوليو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم
فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026
شاهد هدف إمام عاشور لمنتخب مصر في شباك أستراليا
إراحة صلاح واستغلال الكرات الثابتة.. هاني حتحوت يرسم سيناريو مثاليًا للشوط الثاني أمام أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

إمام عاشور
إمام عاشور
حمزة شعيب

واصل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل الهدف الأول للفراعنة في شباك منتخب أستراليا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما استقبل عرضية متقنة من كريم حافظ، ليحولها برأسية قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى المنتخب الأسترالي، مانحًا منتخب مصر التقدم مبكرًا في واحدة من أهم مواجهاته بالمونديال.

ولم يكن الهدف مجرد تقدم في النتيجة، بل حمل قيمة تاريخية للاعب، إذ أصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري يسجل هدفين في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، بعد محمد صلاح في نسخة 2018، وعبد الرحمن فوزي في مونديال 1934.
 

وبحسب شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، لم يسبق لأي لاعب مصري أن سجل أكثر من هدفين في نسخة واحدة من كأس العالم، ليعادل عاشور الرقم التاريخي المسجل باسم صلاح وعبد الرحمن فوزي.

واعتمد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على تشكيل ضم كلًا من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه كريم حافظ، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وفي الوسط إمام عاشور، ومروان عطية، وحمدي فتحي، بينما قاد الهجوم الثلاثي عمر مرموش، ومصطفى زيكو، ومحمد صلاح.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر، ليواصل مشواره في البطولة بطموح تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

النادي الأهلي منتخب مصر كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

ترشيحاتنا

السماء تتحول للون الأحمر فى فنزويلا

بعد الزلزال المزدوج.. لماذا أصبحت السماء حمراء في فنزويلا؟

كيف غير الإسلام حياة نجوم الرياضة العالمية؟

من المسجد إلى ملاعب المونديال.. كيف غير الإسلام حياة نجوم الرياضة العالمية؟

منتخب مصر

قبل صدام الفراعنة.. السلاح الأخطر في صفوف أستراليا| من هو؟

بالصور

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة.. حلوى باردة بطعم غني

طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة
طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة
طريقة عمل كيك الحليب بالفراولة

سر ارتفاع الإصابة بسرطان المعدة بين الشباب.. أعراض مبكرة وعوامل خطر

أسباب إرتفاع نسبة إصابة الشباب بسرطان المعدة
أسباب إرتفاع نسبة إصابة الشباب بسرطان المعدة
أسباب إرتفاع نسبة إصابة الشباب بسرطان المعدة

تتفوق على البيض والزبادي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة البارميزان؟

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي
البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي
البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

جفاف العين المستمر مرتبط بأمراض خطيرة .. احذر إهمالها

جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد