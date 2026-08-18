قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
قفزة كبيرة.. خبير: ارتفاع معدل تأسيس الشركات بمصر خلال النصف الأول من 2026
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة
بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري
اتجاه صاعد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة
دعوى قضائية لوقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء ذوي النبوغ العلمي
وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم
حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة
موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء في فرنسا لأعلى مستوى منذ عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرية بطا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية مجانية بقرية بطا التابعة لمركز بنها، وذلك في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.


جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح منجد سليم، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري.
وأكد الدكتور إيهاب النحاس، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة جاءت بحضور  الدكتور هاني شمس، من مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ووجه وكيل الكلية الشكر إلى  الدكتور محمد مصطفى قنديل، مدير المستشفى البيطري التعليمي، وفريق عمل المستشفى والأقسام الإكلينيكية والعلمية بالكلية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح فعاليات القافلة وتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين.
وشملت القافلة إجراء الكشف والفحص الطبي على مختلف أنواع الحيوانات، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، إلى جانب تقديم التوعية البيطرية بشأن بعض الأمراض الفيروسية، والإرشاد البيطري، والتوعية بأهمية التحصينات الدورية للحيوانات.
واستفاد من خدمات القافلة 183 مواطنًا، حيث شملت أعمال الفحص والكشف 97 حالة من الجاموس والأبقار، و70 حالة من الأغنام والماعز، و43 حالة من الفصيلة الخيلية، بالإضافة إلى استخدام جهاز السونار للكشف على 64 حالة أخرى من حيوانات المزرعة.
كما تم توقيع الكشف على 905 حالات من الطيور، شملت الدجاج والبط والحمام والأرانب، إلى جانب فحص 3 حالات من الحيوانات الأليفة، وإجراء 6 حالات جراحة، فضلًا عن إجراء تحاليل المعملية وصرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها كلية الطب البيطري بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله: "سيكون من الصعب العودة"

رضا شحاتة

بنشجعه قبل ما نلعب فيه.. رضا شحاتة يكشف موقفه من تدريب الأهلي

دوري أبطال أسيا 2

قرعة دوري أبطال آسيا 2 .. صدامات عربية قوية في دور المجموعة

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد