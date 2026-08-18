جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرية بطا

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية مجانية بقرية بطا التابعة لمركز بنها، وذلك في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.



جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح منجد سليم، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري.

وأكد الدكتور إيهاب النحاس، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة جاءت بحضور الدكتور هاني شمس، من مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه وكيل الكلية الشكر إلى الدكتور محمد مصطفى قنديل، مدير المستشفى البيطري التعليمي، وفريق عمل المستشفى والأقسام الإكلينيكية والعلمية بالكلية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح فعاليات القافلة وتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين.

وشملت القافلة إجراء الكشف والفحص الطبي على مختلف أنواع الحيوانات، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، إلى جانب تقديم التوعية البيطرية بشأن بعض الأمراض الفيروسية، والإرشاد البيطري، والتوعية بأهمية التحصينات الدورية للحيوانات.

واستفاد من خدمات القافلة 183 مواطنًا، حيث شملت أعمال الفحص والكشف 97 حالة من الجاموس والأبقار، و70 حالة من الأغنام والماعز، و43 حالة من الفصيلة الخيلية، بالإضافة إلى استخدام جهاز السونار للكشف على 64 حالة أخرى من حيوانات المزرعة.

كما تم توقيع الكشف على 905 حالات من الطيور، شملت الدجاج والبط والحمام والأرانب، إلى جانب فحص 3 حالات من الحيوانات الأليفة، وإجراء 6 حالات جراحة، فضلًا عن إجراء تحاليل المعملية وصرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف عليها.