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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة لاعب نادي ملوي عبد الغني معني متأثرا بإصابته خلال مباراة ودية

لاعب نادي ملوي عبد الغني
لاعب نادي ملوي عبد الغني
حمزة شعيب

توفي عبد الغني معني، لاعب نادي ملوي بمحافظة المنيا، متأثرًا بالإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مشاركته في إحدى الدورات الودية لكرة القدم بأحد مراكز الشباب، وذلك بعد أيام من تلقيه العلاج داخل العناية المركزة إثر إصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

وكان اللاعب سقط مصابًا خلال أحداث المباراة، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى ديرمواس المركزي، حيث خضع للإسعافات الأولية قبل إيداعه بقسم العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته الصحية، وسط محاولات مكثفة من الفريق الطبي لإنقاذ حياته.

وخلال الأيام الماضية، تابع أهالي محافظة المنيا والوسط الرياضي تطورات الحالة الصحية للاعب عن كثب، فيما تصدرت الدعوات بالشفاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته.

منذ وقوع الحادث، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطورات الحالة الصحية للاعب، ووجّه بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان حصوله على أفضل مستوى من العلاج.

كما وجّه وزير الشباب والرياضة بمتابعة الحالة بشكل عاجل، وكلف لجنة مختصة بالتنسيق مع الجهات الصحية لمتابعة تطوراتها والعمل على توفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة.

حزن واسع في المنيا

وأثار نبأ وفاة عبد الغني معني حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنيا والوسط الرياضي، خاصة داخل مدينة ملوي، حيث نعاه عدد كبير من الرياضيين وزملائه، مشيدين بأخلاقه وسيرته الطيبة والتزامه داخل وخارج الملعب.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، فيما أعرب محبوه عن صدمتهم برحيله، مؤكدين أن الكرة المصرية فقدت أحد أبنائها الذين عُرفوا بحسن الخلق والاجتهاد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

نادي ملوي المنيا مراكز الشباب وفاة لاعب ملوي

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