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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إراحة صلاح واستغلال الكرات الثابتة.. هاني حتحوت يرسم سيناريو مثاليًا للشوط الثاني أمام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد هاني حتحوت أن الشوط الأول من مباراة مصر وأستراليا، سار وفقًا للخطة المرسومة، مشيرًا إلى أن الهدف المبكر من كرة ثابتة، إلى جانب التمريرات في الخط الخلفي لاستدراج ضغط المنتخب الأسترالي، ثم الاعتماد على الكرات الطويلة للمهاجمين، منح منتخب مصر أفضلية واضحة.

المنتخب الوطني 

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السيناريو المثالي في الشوط الثاني يتمثل في تسجيل هدف ثانٍ مبكر، سواء من كرة ثابتة أو من هجمة منظمة تستغل اندفاع المنتخب الأسترالي بحثًا عن التعادل.

وأضاف أن مرور أول 15 دقيقة من الشوط الثاني مع الحفاظ على التقدم سيكون التوقيت المناسب لإراحة محمد صلاح، في ظل معاناته من إصابة واضحة، والدفع بـ حمزة عبد الكريم لاستغلال الكرات الطويلة، مع مساندة من عمر مرموش ومحمد زيكو، مؤكدًا أهمية دقة التمريرات الطويلة من رامي ربيعة ومصطفى شوبير، قبل أن يختتم دعاءه: "ربنا يكملها على خير".

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