تركي آل الشيخ يحتفي بهدف إمام عاشور في شباك أستراليا

احتفل المستشار تركي آل الشيخ بهدف إمام عاشور الأول لمنتخب مصر في شباك أستراليا، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية تعليقًا عقب الهدف، جاء فيه: “يارب نركز يا رب .. عاشورر”، معبرًا عن دعمه لمنتخب مصر وتمنيه مواصلة التركيز والحفاظ على التقدم خلال اللقاء

ةانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب أستراليا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة 1-0، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 12 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية كريم حافظ لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

وفي الدقيقة أهدر منتخب أستراليا فرصة التقدم على منتخب مصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 30 تعرض محمد هاني للإصابة بعد تخل لاعب أستراليا عليها ليتدخل الفريق الطبي لإسعافه وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى.