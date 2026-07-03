الشباب والرياضة تشارك في المراجعة النهائية للدليل التدريبي لتعزيز الصحة النفسية من خلال كرة القدم

شاركت وزارة الشباب والرياضةفي الاجتماع الفني الختامي لمراجعة واعتماد الحقيبة التدريبية الخاصة بتعزيز الصحة النفسية من خلال كرة القدم، والذي استضافه صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من الأخصائيين النفسيين الرياضيين والمعدين النفسيين الرياضيين بالإدارة العامة لعلم النفس الرياضي بالوزارة، في خطوة تمثل المحطة الأخيرة قبل إطلاق الدليل التدريبي، الذي يُعد نموذجًا مصريًا متميزًا في توطين المعرفة، من خلال دمج الأدلة العلمية العالمية مع الخبرات الوطنية والتطبيقات العملية داخل الملاعب.
ويهدف الدليل إلى توفير مرجع عملي يدعم المدربين، والأخصائيين النفسيين الرياضيين، والمعدين النفسيين، واللاعبين، بما يسهم في دمج مفاهيم الصحة النفسية ضمن الممارسات الرياضية اليومية، وتعزيز بيئات رياضية أكثر أمانًا ودعمًا.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الصحة النفسية للشباب والفتيات، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان، وترسيخ قناعة بأن الرياضة، وكرة القدم على وجه الخصوص، تمثل منصة مؤثرة لتنمية المرونة النفسية، وتعزيز المهارات الحياتية، ودعم الصحة النفسية داخل المجتمع الرياضي.
وأكد المشاركون أن اعتماد الدليل لا يمثل نهاية رحلة الإعداد، بل بداية مرحلة جديدة تستهدف تمكين جيل من الشباب يتمتع بصحة نفسية أفضل، انطلاقًا من الإيمان بأن الصحة النفسية جزء أساسي من الأداء الرياضي والنجاح داخل الملعب وخارجه.
وشاركت وزارة الشباب والرياضة في هذا الاجتماع ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي، والإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، ومكتب معاون الوزير للبرامج وشراكات التنمية، ومكتب مساعد أول الوزير لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية