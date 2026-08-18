قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية هي الحل.. أردوغان يحث ترامب على مواصلة المحادثات مع إيران
شهامة أبناء مطروح.. عامل كافتيريا ينقذ 7 مصطافين من الغرق بشاطئ الأصيل
شرف لأي شخص.. أدهم جاسر يكشف تفاصيل ترشيحه مديرا للتعاقدات بالزمالك
من أباطرة الإجرام.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية
محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي
انتهاكات مستمرة بالضفة.. الاحتلال يقتحم مستشفى في بيت لحم وهجمات للمستوطنين
عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟
ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟
الكشف عن أقوى فورد موستانج في تاريخ العلامة الأمريكية.. صور
وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له
دعاء الأرق مكتوب.. ماذا كان يقول النبي عند تعذر النوم؟
لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف نربي أبناءنا تربية سليمة منذ الصغر؟.. عالم أزهري يوضح

إمام مسجد عمرو بن العاص
إمام مسجد عمرو بن العاص
محمود زيدان

تعد تربية الأبناء على الأخلاق القويمة هي الاستثمار الأعظم والأثمن في حياة الوالدين، وذلك من خلال أسلوب حياة وسلوك يُبنى بالقدوة الصالحة، والمعاملة الحسنة، والحوار الهادئ.

وتبدأ التربية السليمة من البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطفل، حين يتلقى القيم والأسس التي تشكل شخصيته وتوجه سلوكه في المستقبل، لتجعل منه فردًا نافعًا لنفسه ومجتمعه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن مسألة تربية الأبناء تُعد من أكبر وأثمن المشاريع التي يخوضها الإنسان في حياته، مشدداً على أن النجاح في هذا المشروع الاستثماري الأخلاقي يعود بالخير والسعادة على الوالدين في الدنيا والآخرة.

وأوضح عبد السلام، خلال لقائه مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد ببرنامج «الدنيا بخير» على قناة «الحياة»، أن الآباء والأجداد في الماضي نجحوا في تقديم نموذج تربوي صحيح ومثالي رغم عدم حصولهم على مؤهلات علمية أكاديمية رفيعة، وذلك للاعتتماد على الفطرة السليمة والمبادئ الراسخة.

وأشار إمام مسجد عمرو بن العاص إلى ضرورة التفرقة بين مفهومي الرعاية والتربية، مؤكداً أن التربية في الإسلام لا تقتصر على توفير المأكل والمشرب والملبس أو تقديم المتطلبات المادية كالسيارة والسكن، بل تمتد لتشمل البناء العقلي والروحي للطفل وتنمية تفكيره وقيمه إلى جانب الاهتمام ببدنه.

ودعا خطيب مسجد عمرو بن العاص الآباء والأمهات إلى ضرورة الاستشعار الكامل لمسؤولية التنشئة والوعي بأن الأبناء في الحياة، رسالة وأمانة تتطلب رعاية شاملة وجهداً مستمراً لبناء العقل والوجدان.

التربية السليمة التربية عمرو بن العاص تربية الأبناء قناة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

من الشباب إلى صدارة الهدافين| حمزة عبد الكريم يطرق أبواب برشلونة بقوة قبل مواجهة الأهلي

فعاليات ثقافية وفنية

من شاطئ الفن إلى ذاكرة النيل .. قصور الثقافة ترسم خريطة صيفية للفن والوعي

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة للفلسطينيين

بالصور

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي

وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
فيراري لوتشي

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد