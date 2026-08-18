أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر رفضت التهديدات والإغراءات للتفريط في الأشقاء بغزة.. وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان أهمية احترام سيادة الدول وحرية الملاحة الدولية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





تطوير منظومة العدالة .. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير العدل

تناول برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير منظومة العدالة.





وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان أهمية احترام سيادة الدول وحرية الملاحة الدولية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مصطفى بكري: مصر رفضت التهديدات والإغراءات للتفريط في الأشقاء بغزة

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن تفاصيل ومواقف حاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عقب اندلاع أحداث غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت ولا يقبل المساومة.

مصطفى كامل: ما فعله محمد رمضان في الحفل مرفوض.. واعتذر لي شخصيًا

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن مصر ستظل بلد الفن والفنون، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق العامة بالتزامن مع مواكبة التطور الذي تشهده صناعة الموسيقى والحفلات.

الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة.. واستمرار المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في قيم درجات الحرارة، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

شعبة الدواجن : تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أنه سبق وطالب بإدراج الدواجن ضمن السلع المتاحة في منافذ السلع التموينية، بما يسهم في توسيع نطاق تسويق الدواجن ووصولها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

التعليم : 12 سبتمبر بدء الدراسة .. وتعديلات جديدة في امتحانات البكالوريا

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل، مع زيادة أيام الدراسة إلى 183 يومًا لضمان استكمال المناهج وإتاحة وقت كافٍ للمراجعة، مشيرا إلى أن القرار ليس جديد ولكن تم تطبيقه بعد عام 2023.

التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين يواصلان قوافل المرحلة الثالثة من إيد واحدة ببني سويف

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة» بمحافظة بني سويف، من خلال قافلة شاملة بقرية باروط، استهدفت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات الأعضاء بالتحالف، من بينها مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي.

هيئة الاستثمار: نبحث مع محافظ القليوبية ضم مساحات جديدة لإقامة مناطق استثمارية

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 للهيئة، والملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها، يمثل حدثًا مهمًا، موضحًا أن المركز لا يقتصر دوره على خدمة المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما يخدم محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية، التي يبلغ عدد الشركات المسجلة بها في قاعدة بيانات الهيئة نحو 30 ألف شركة.

إمام مسجد عمرو بن العاص: تربية الأبناء أعظم مشروع وسبب للسعادة في الدارين

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن مسألة تربية الأبناء تُعد من أكبر وأثمن المشاريع التي يخوضها الإنسان في حياته، مشدداً على أن النجاح في هذا المشروع الاستثماري الأخلاقي يعود بالخير والسعادة على الوالدين في الدنيا والآخرة.