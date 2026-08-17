وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان أهمية احترام سيادة الدول وحرية الملاحة الدولية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

كما أكد وزير الخارجية ونظيره الكويتي، أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية.

يشار إلى أن اتصال هاتفي جرى بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم الاثنين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشاد الوزيران بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، وما تشهده من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.