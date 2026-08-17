وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتقديم الدعم إلى دول إفريقيا في مكافحتها ضد الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الإثنين/، استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم إلى الدول الإفريقية في مواجهتها للإرهاب واستعادة العلاقات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ودول الساحل الثلاث.

وقال لافروف- عقب اجتماعه مع نظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا في موسكو: "لقد أثارنا خلال المحادثات قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا مع التركيز على الوضع في منطقة الصحراء الكبرى الساحلية. الأمر الذي يقلق غانا وغيرها من دول غرب إفريقيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "أننا بالطبع على استعداد لتقديم الدعم الضروري إلى دول إفريقيا فيما يخص استعادة الروابط وتطبيع العلاقات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتحالف دول الساحل الإفريقي".

وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس، أنه على الرغم من انسحاب دول الساحل من مجموعة إيكواس، إلا أنهم يظلوا جيرانًا وروسيا حريصة على تطبيع العلاقات بينهم ".



