بهدف إمام عاشور.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا في الشوط الأول بكأس العالم

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب أستراليا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة 1-0 ، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 12 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية كريم حافظ لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

وفي الدقيقة أهدر منتخب أستراليا فرصة التقدم على منتخب مصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 30 تعرض محمد هاني للإصابة بعد تخل لاعب أستراليا عليها ليتدخل الفريق الطبي لإسعافه وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى.

تشكيل أستراليا

أعلن توني بوبوفيتش، المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن تشكيل مواجهة منتخب مصر، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تشكيل أستراليا لمواجهة مصر في كأس العالم



تشكيل أستراليا

حراسة المرمى: بيتش.

خط الدفاع: بوس، سيركاتي، سوتار وهيرينجتون.

خط الوسط: بهيتش، إيرفين وأونيل.

خط الهجوم: ميتكالف، فولباتو وإيرانكوندا.



تشكيل مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - حمدى فتحى - إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى زيكو - عمر مرموش - محمد صلاح.



مشوار مصر وأستراليا في دور المجموعات

كان منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات التي أنهت دور المجموعات دون هزيمة، بعدما جمع 5 نقاط من فوز على نيوزيلندا وتعادلين أمام بلجيكا وإيران، ليحتل المركز الثاني فى المجموعة السابعة ويبلغ دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه.

بينما استهل منتخب أستراليا مشواره فى كأس العالم 2026 بفوز مهم على تركيا بنتيجة 2-0، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة فى دور المجموعات أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة، اكتفى المنتخب الأسترالي بالتعادل السلبي 0-0 أمام باراجواي، وهي النتيجة التي كانت كافية لضمان تأهله إلى دور الـ32 بعدما أنهى المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف الولايات المتحدة المتصدرة.