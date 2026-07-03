كل الناس بتقول يا رب.. شوبير يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر أمام أستراليا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم ومساندة للمنتخب المصري، بعدما نشر صورة للاعبي منتخب مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها بعبارة: “كل الناس بتقول يـارب.”

منتخب مصر

وجاء منشور شوبير في إطار مؤازرة المنتخب قبل المواجهة المرتقبة الليلة أمام أستراليا، حيث لاقى تفاعلًا واسعًا من الجماهير التي حرصت على توجيه رسائل الدعم والدعاء للاعبين، متمنية تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026

وتأهل منتخب مصر في إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، كما تأهل منتخب أستراليا، عقب احتلاله المركز الثاني أيضا.

ويغيب عن المنتخب المصري عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة والإيقاف، كالتالي:

- أحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

- محمد عبد المنعم نتيجة إصابتة في الكاحل.

- مهند لاشين لحصوله على إنذارين خلال دور المجموعات.