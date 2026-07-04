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بطة في المدرجات و3 بطاقات حمراء بالافتتاح.. مشاهد غريبة فى مونديال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بطة في المدرجات و3 بطاقات حمراء بالافتتاح.. مشاهد غريبة فى مونديال 2026

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

منذ اللحظة الأولى لانطلاق كأس العالم 2026 في 11 يونيو، بدا واضحا أن البطولة لن تقتصر على صراع المنتخبات داخل المستطيل الأخضر، بل ستفتح الباب أمام سلسلة من المشاهد الغريبة والطريفة التي خطفت الأضواء من الأهداف والنتائج، وحولت المونديال إلى مسرح مفتوح للمفاجآت.

فبين مدرجات ممتلئة بالحماس، وقرارات تحكيم مثيرة، ولقطات عفوية اجتاحت مواقع التواصل، بدأت البطولة ترسم ملامح نسخة استثنائية، لا تُروى فقط بالأرقام بل بالطرائف أيضًا.

بطة تقتحم المشهد وتصبح “تميمة غير رسمية” للمونديال

في واحدة من أكثر اللقطات غرابة خلال الأيام الأولى للبطولة، فوجئ الحضور بظهور بطة تتجول داخل محيط أحد الملاعب أثناء فعالية كروية، في مشهد بدا خارج السياق تمامًا.

البطة ميرلين

لكن ما كان يمكن أن يمر مرور الكرام، تحوّل خلال ساعات إلى ظاهرة رقمية.

انتشرت صور البطة ومقاطع الفيديو الخاصة بها على نطاق واسع، وسرعان ما تعامل معها المشجعون بروح الدعابة، ليطلق عليها البعض لقب “تميمة المونديال غير الرسمية”، في إشارة ساخرة إلى حضورها المفاجئ وسط أجواء البطولة.

وبينما حاول البعض تفسير المشهد بشكل جاد، كان جمهور مواقع التواصل قد حسم الأمر بطريقته الخاصة، محولًا اللقطة إلى واحدة من أبرز الترندات في بداية كأس العالم.

افتتاح ناري خارج التوقعات 3 بطاقات حمراء في مباراة واحدة

وعلى الصعيد الرياضي، لم تكن المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا أقل إثارة من اللقطات الطريفة خارج الملعب.

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

فقد جاءت المواجهة بعكس كل التوقعات، بعدما تحولت إلى مباراة عالية التوتر، شهدت تدخلات عنيفة وقرارات تحكيمية صارمة انتهت بإشهار ثلاث بطاقات حمراء في واقعة نادرة على مستوى مباريات الافتتاح.

وأثارت المباراة موجة واسعة من التعليقات الساخرة، حيث وصفها البعض بأنها “بدأت من مرحلة الأدوار الإقصائية مباشرة”، في إشارة إلى الحدة المفرطة التي طغت على اللقاء منذ بدايته.

تقنية الفيديو بصوت الحكم تجربة جديدة تثير الجدل

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، لجأ الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو إلى استخدام نظام الإعلان الصوتي لشرح قرارات تقنية الفيديو المساعد (VAR) أمام الجماهير داخل الملعب.

ورغم أن الفكرة جاءت لتقريب القرارات التحكيمية من الجمهور وتقليل الجدل، فإن ردود الفعل جاءت متباينة، إذ رأى بعض المشجعين أن الشرح الصوتي لم ينجح في إزالة الغموض، بل زاد من حالة النقاش حول بعض القرارات.

وبذلك، تحولت التقنية الجديدة من أداة توضيح إلى عنصر إضافي في الجدل الدائر حول التحكيم في البطولة.

كأس العالم 2026 نسخة تتجاوز حدود كرة القدم

ومع استمرار المباريات، تبدو كأس العالم 2026 مختلفة عن نسخها السابقة، ليس فقط بسبب التنافس القوي بين المنتخبات، بل بسبب حجم اللحظات غير المتوقعة التي تملأ المدرجات والكواليس.

فإلى جانب الأهداف والنتائج، تبرز مشاهد عفوية — مثل ظهور الحيوانات في الملاعب، وردود الفعل الجماهيرية الساخرة، والتجارب التحكيمية الجديدة — لتصنع معًا مشهدًا عالميًا متنوعًا يضيف للبطولة بعدًا إنسانيًا وترفيهيًا.

مونديال يُكتب باللحظات لا بالأهداف فقط

في النهاية، يثبت مونديال 2026 أن كرة القدم ليست مجرد لعبة تُحسم داخل المستطيل الأخضر، بل تجربة عالمية تُصنع تفاصيلها من لحظات غير متوقعة، قد تكون طريفة أحيانًا، ومثيرة للجدل أحيانًا أخرى، لكنها دائمًا تبقى جزءًا من ذاكرة البطولة.

ومن بطة اقتحمت المشهد، إلى افتتاح ناري بثلاث بطاقات حمراء، يبدو أن هذه النسخة من كأس العالم قررت أن تكتب تاريخها بطريقتها الخاصة خارج التوقعات تمامًا.

كأس العالم كأس العالم 2026 تميمة المونديال غير الرسمية مونديال 2026

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