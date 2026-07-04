وزير الرياضة: حسام حسن رد على المشككين.. وسنُكرمه ونُحسن عقده بعد كأس العالم

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم يُعد إنجازًا تاريخيًا، مشيدًا بالدور الذي لعبه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، ومعلنًا عن مشروع جديد لتطوير كرة القدم في جميع محافظات الجمهورية.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "مبروك لشعب مصر، ولاعبي منتخب مصر، وللرياضيين بشكل خاص. ده إنجاز تاريخي، وكلنا كنا بنقول إنه شبه مستحيل".

وأضاف: "رغم أن المدربين المصريين لم يحققوا شيئًا في الفترة الماضية، فإننا بتوجيهات من الدولة المصرية والرئيس تعاقدنا مع حسام حسن، لأن القيادة الوطنية مهمة جدًا، وحسام وإبراهيم حسن يمتلكان النزعة الوطنية إلى جانب الفكر التكتيكي وحسن اختيار اللاعبين".

وتابع: "حسام حسن رد على كل المشككين بهذا الإنجاز في كأس العالم، ومفيش حاجة مستحيلة طالما كلنا هدفنا واحد".

وأشار إلى دعم الدولة للمنتخبات الوطنية، قائلًا: "كلنا بندعم المنتخبات الوطنية، لكن مش كل حاجة يتم الإعلان عنها".

وكشف الوزير عن مشروع جديد لتطوير الكرة المصرية، موضحًا: "سيتم الإعلان عن مشروع كبير لتطوير كرة القدم على مستوى المحافظات الـ27، عقب عودة هاني أبو ريدة من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "منتخب مصر قادر على الظهور بشكل جيد أمام الأرجنتين وتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق قدم مستويات مميزة في المباريات الودية، وقادر على تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة".

وأشاد بدور مدير المنتخب، قائلًا: "إبراهيم حسن يقوم بدور إداري كبير، ونجح في فرض حالة من الانضباط داخل المنتخب".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "المدرب الوطني حقق إنجازًا كبيرًا، وبالتأكيد سيتم تحسين عقد حسام حسن، كما سيتم تكريمه عقب انتهاء منافسات كأس العالم".