مبادرة "البحث عن أنا" .. رحلة استعادة الذات بعد الأزمات الصحية

كشفت فاطمة إبراهيم، الاستشارية الدولية في فض المنازعات والخصوصية، تفاصيل المبادرة التي تستهدف دعم الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات صحية أثرت على حياتهم وثقتهم بأنفسهم، مؤكدة أن المبادرة تستقبل كل من يشعر بأن حياته توقفت بسبب الأزمة أو يرغب في فهم ما يمر به الآخرون ومساعدتهم.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، وسارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأزمة الصحية لا تقتصر آثارها على الجانب الجسدي فقط، وإنما قد تغير صورة الإنسان عن نفسه وتجعله يعيش حالة من الخوف والقلق، مشيرة إلى أن رد فعل كل شخص يختلف بحسب تجربته وظروفه.

وأضافت أن المبادرة لا تستهدف فئة عمرية محددة بقدر اهتمامها بالأشخاص الذين تأثرت حياتهم بالأزمة الصحية، موضحة: «أي حد حاسس إن حياته واقفة بسبب الموضوع ده، أو عايز يفهم إيه اللي بيحصل عشان يساعد غيره، أهلا وسهلا بيه».

وأشارتإلى أن المبادرة لا تزال في بدايتها، ولذلك حرصت على وضع تصور أولي قابل للتطوير وفقًا لاحتياجات المشاركين، موضحة أنها لا تريد أن تفرض نموذجًا واحدًا على الجميع، لأن لكل شخص تجربته واحتياجاته الخاصة.

وقالت إن التصور الحالي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي «التعبير، البناء، والاستعادة»، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية استمرار الحوار مع المشاركين لفهم احتياجاتهم بصورة أفضل