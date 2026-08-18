رئيس المركز الأوكراني للحوار: التقدم الروسي على جبهات القتال بطيء ومكلف للغاية

قال عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن المشهد الحالي يتسم بضبابية واضحة، مشيرًا إلى وجود تقدم روسي جزئي على جبهات القتال، لكنه وصف هذا التقدم بأنه بطيء جدًا، ولا سيما على الحدود البرية، ويأتي بتكلفة بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أبو الرُب خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مبالغة في وصف حجم التقدم الروسي، مؤكدًا أن التقدم موجود بالفعل، لكنه محدود ومكلف للغاية، وهو ما تدركه موسكو.

وأشار إلى أن القضية الأبرز في المشهد الراهن تتمثل في استهداف المدن وسقوط ضحايا مدنيين، فضلًا عن تضرر البنية التحتية المدنية.

وأوضح أن هناك قراءتين للتطورات الحالية؛ الأولى ترى أن الجانبين باتا قريبين من الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولذلك يسعى كل طرف إلى تعزيز أوراقه التفاوضية من خلال الضغط العسكري والتموضع في مناطق جديدة والسيطرة عليها

أما القراءة الثانية، فتعتبر أن ما يجري يمثل تمهيدًا لتصعيد أكثر شراسة، قد يترتب عليه وقوع أضرار أكبر، مع احتمال استخدام أسلحة أكثر فتكًا مما استُخدم في مراحل سابقة من الحرب.

وأكد أبو الرُب أن الواقع لا يزال مريرًا، معربًا عن أمله في انطلاق حراك دبلوماسي حقيقي، وألا يقتصر دور المجتمع الدولي على الترقب وانتظار وقوع أزمات أو كوارث تمس الأمن الغذائي أو أمن الطاقة وغيرها من الملفات الحيوية.