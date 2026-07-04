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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاب فيردي تسجل هدف التعادل أمام الأرجنتين فى كأس العالم 2026

الارجنتين وكاب فيردي
الارجنتين وكاب فيردي
رباب الهواري

نجح منتخب كاب فيردي في العودة إلى أجواء المباراة بعدما سجل لاعبه ديروي دوارتي هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والخمسين، خلال المواجهة التي تجمعه مع منتخب الأرجنتين ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم ألفين وستة وعشرين، والتي تقام على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

ميسي منح الأرجنتين الأفضلية في الشوط الأول

وكان منتخب الأرجنتين قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، بعدما تمكن قائده ليونيل ميسي من هز الشباك في الدقيقة التاسعة والعشرين. وجاء الهدف بعد تمريرة طويلة متقنة، استقبلها ميسي بمهارة كبيرة، قبل أن ينطلق نحو المرمى ويسدد كرة قوية استقرت داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مستحقة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

هدف يعيد الإثارة إلى المواجهة

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف منتخب كاب فيردي محاولاته الهجومية بحثًا عن العودة في النتيجة، وهو ما تحقق بالفعل عندما استغل ديروي دوارتي فرصة مناسبة داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في المرمى معلنًا هدف التعادل، لتشتعل المنافسة من جديد بين المنتخبين وسط محاولات متبادلة لخطف هدف التقدم.

تشكيل منتخب الأرجنتين في المباراة

بدأ منتخب الأرجنتين اللقاء بتشكيل ضم إيميليانو مارتينز في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع ليساندرو مارتينز، وكريستيان روميرو، وفاكوندو ميدينا، ونهاويل مولينا.

وفي خط الوسط شارك رودريجو دي بول، وأليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، بينما قاد الهجوم كل من تياجو ألمادا، ولاوتارو مارتينز، والقائد ليونيل ميسي.

صراع مفتوح على بطاقة التأهل

ازدادت المباراة إثارة بعد هدف التعادل، حيث يسعى كل منتخب إلى استغلال الفرص المتاحة لحسم المواجهة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة، في لقاء يتسم بالندية والحماس، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وترقب لما ستسفر عنه الدقائق المتبقية من عمر المباراة

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