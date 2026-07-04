محمد صلاح: نمتلك الكثير لتقديمه.. وجاهزون لمواصلة الحلم في كأس العالم



أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعدما نجح “الفراعنة” في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، عقب الفوز المثير على منتخب أستراليا.

وأكد أن هذا التأهل يمثل ثمرة العمل الجماعي والإصرار الذي أظهره جميع اللاعبين منذ بداية البطولة، مشددًا على أن مشوار المنتخب لم ينته بعد، وأن الطموحات أصبحت أكبر مع استمرار المنافسات.

رسالة للاعبين قبل المواجهة

وأوضح محمد صلاح أنه حرص على توجيه رسالة واضحة لزملائه قبل المباراة، مؤكدًا لهم أن المنتخب يمتلك الكثير ليقدمه لمصر ولجماهيره. وأضاف أن جميع اللاعبين آمنوا بقدرتهم على صناعة إنجاز تاريخي وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، وهو ما انعكس على الأداء القتالي داخل الملعب والرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصار.

ركلة الترجيح ومسؤولية القائد

وتحدث قائد المنتخب عن ركلة الترجيح التي سددها خلال المباراة، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي خوف أو تردد عند التقدم لتنفيذها، حتى وإن كانت هذه النسخة هي الأخيرة له في كأس العالم. وأشار إلى أن تفكيره كان منصبًا بالكامل على مصلحة المنتخب، وليس على أي اعتبارات شخصية، مؤكدًا أن مسؤولية القائد تفرض عليه تحمل الضغوط في مثل هذه اللحظات الحاسمة.

الاستعداد لموقعة دور الـ16

وفي ختام تصريحاته، شدد صلاح على أن منتخب مصر يحترم جميع المنافسين، سواء كان المنتخب الذي سيواجهه في دور الـ16 هو الأرجنتين أو الرأس الأخضر (كاب فيردي). وأكد أن لاعبي المنتخب يتمتعون بعزيمة قوية وروح قتالية عالية، وأنهم جاهزون لخوض المهمة المقبلة بكل ثقة وإصرار، من أجل مواصلة الحلم وإسعاد الجماهير المصرية، وإثبات أن المنتخب قادر على المنافسة وترك بصمة مميزة في النسخة الحالية من كأس العالم