قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026
صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟
كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
إسلام صادق: إقصاء أستراليا يؤكد نجاح حسام حسن مع منتخب مصر
بعد التأهل لثمن النهائي.. أرقام تاريخية تزين مشوار منتخب مصر بقيادة حسام حسن
هيثم حسن: كتبنا التاريخ مع منتخب مصر.. والجماهير تستحق هذه الفرحة
إبراهيم فايق : عملها فتوة الناس الغلابة حسام حسن.. مبروك يا مصر
محمد صلاح: نمتلك الكثير لتقديمه.. وجاهزون لمواصلة الحلم في كأس العالم
إمام عاشور: لاعبو مصر رجال.. والانتصار له طعم خاص بعد ملحمة التأهل
أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي ومنتخب مصر بـ الإنجاز التاريخي في كأس العالم
حسام حسن: أهدي التأهل التاريخي للشعبين المصري والفلسطيني
حفيظ دراجي يحتفي بإنجاز منتخب مصر : هذا مكانكم الطبيعي بين كبار العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: نمتلك الكثير لتقديمه.. وجاهزون لمواصلة الحلم في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري


أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعدما نجح “الفراعنة” في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، عقب الفوز المثير على منتخب أستراليا. 

وأكد أن هذا التأهل يمثل ثمرة العمل الجماعي والإصرار الذي أظهره جميع اللاعبين منذ بداية البطولة، مشددًا على أن مشوار المنتخب لم ينته بعد، وأن الطموحات أصبحت أكبر مع استمرار المنافسات.

رسالة للاعبين قبل المواجهة
وأوضح محمد صلاح أنه حرص على توجيه رسالة واضحة لزملائه قبل المباراة، مؤكدًا لهم أن المنتخب يمتلك الكثير ليقدمه لمصر ولجماهيره. وأضاف أن جميع اللاعبين آمنوا بقدرتهم على صناعة إنجاز تاريخي وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، وهو ما انعكس على الأداء القتالي داخل الملعب والرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصار.

ركلة الترجيح ومسؤولية القائد
وتحدث قائد المنتخب عن ركلة الترجيح التي سددها خلال المباراة، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي خوف أو تردد عند التقدم لتنفيذها، حتى وإن كانت هذه النسخة هي الأخيرة له في كأس العالم. وأشار إلى أن تفكيره كان منصبًا بالكامل على مصلحة المنتخب، وليس على أي اعتبارات شخصية، مؤكدًا أن مسؤولية القائد تفرض عليه تحمل الضغوط في مثل هذه اللحظات الحاسمة.

الاستعداد لموقعة دور الـ16
وفي ختام تصريحاته، شدد صلاح على أن منتخب مصر يحترم جميع المنافسين، سواء كان المنتخب الذي سيواجهه في دور الـ16 هو الأرجنتين أو الرأس الأخضر (كاب فيردي). وأكد أن لاعبي المنتخب يتمتعون بعزيمة قوية وروح قتالية عالية، وأنهم جاهزون لخوض المهمة المقبلة بكل ثقة وإصرار، من أجل مواصلة الحلم وإسعاد الجماهير المصرية، وإثبات أن المنتخب قادر على المنافسة وترك بصمة مميزة في النسخة الحالية من كأس العالم

منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزّي الدكتور إبراهيم الهدهد في وفاة والدته

برقية عزاء

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود يبرز خصوصية سورة هود في ختام قصة الطوفان

بالصور

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد