قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير: تأهل مصر حلم تحقق.. وسنقاتل أمام الأرجنتين حتى النهاية
دعاء الصباح للرزق المستجاب.. أفضل الأدعية لجلب الرزق والبركة وتيسير الأمور
مقرر أممي: الدعم السريع يتحمل مسؤولية الانتهاكات والجرائم الدولية في السودان
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو
آخر تحديث لسعر عيار 21 الآن
أسعار ومواصفات هيونداي كريتا 2026 في السعودية
بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل
ميسي يواصل كتابة التاريخ ويقود الأرجنتين لمواجهة مصر في ثمن النهائي
إرتفاع إصابات إيبولا في الكونجو لـ 1502 ‌حالة ⁠منها 473 وفاة
كولومبيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بـ كأس العالم
واشنطن رصدت تجسسا إسرائيليا على مسؤولين أمريكيين وإيرانيين
وزير الرياضة: لازم نركز أمام الأرجنتين ونعمل اللي علينا والباقي على الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولومبيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بـ كأس العالم

كولومبيا ضد غانا
كولومبيا ضد غانا
رباب الهواري

تقدم منتخب كولومبيا على غانا بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


وسجل جون أرايس الهدف الأول لصالح كولومبيا في الدقيقة 13



تشكيل كولومبيا ضد غانا

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي : كاميلو فارجاس - دانييل مونيوز - دافينسون سانشيز - جون لوكومي - يوهان موخيكا - جيفرسون ليرما - جوستافو بويرتا - جون أرياس - خاميس رودريجيز - لويس دياز - جون كوردوبا

بينما جاء تشكيل غانا كالتالي : أتي-زيجي - سينايا - أوبوكو - لوكاسين - منساه - ييرينكي - سيبو - بارتي - سيمينيو - أندريه أيو - إينياكي ويليامز

ويدخل منتخب غانا المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة وتمثيل الكرة الإفريقية بأفضل صورة، إذ يعول المدرب كارلوس كيروش على خبرته الطويلة في مثل هذه المواعيد الكبرى من أجل قيادة لاعبيه إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنتخبات التي تألقت في الدور الأول، رغم إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس يتمتع بإمكانات فنية كبيرة.

غانا كولومبيا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

الزمالك

باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.. مقترح استثماري ضخم لتأسيس شركة الكرة في الزمالك

ارشفية

خبير عسكري: إسرائيل تربط الانسحاب من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم

ترشيحاتنا

فرق الهلال الأحمر المصري

مع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16... الهلال الأحمر المصري كان حاضرًا بين الجماهير

المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالذكاء الاصطناعي نقلة في الاكتشاف المبكر

بالصور

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

لا ترمي قشر الليمون .. استخدامات مفيدة ستبهرك في المطبخ والتنظيف والعناية بالمنزل

قشر الليمون
قشر الليمون
قشر الليمون

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد