كولومبيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بـ كأس العالم

تقدم منتخب كولومبيا على غانا بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسجل جون أرايس الهدف الأول لصالح كولومبيا في الدقيقة 13





تشكيل كولومبيا ضد غانا

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي : كاميلو فارجاس - دانييل مونيوز - دافينسون سانشيز - جون لوكومي - يوهان موخيكا - جيفرسون ليرما - جوستافو بويرتا - جون أرياس - خاميس رودريجيز - لويس دياز - جون كوردوبا

بينما جاء تشكيل غانا كالتالي : أتي-زيجي - سينايا - أوبوكو - لوكاسين - منساه - ييرينكي - سيبو - بارتي - سيمينيو - أندريه أيو - إينياكي ويليامز

ويدخل منتخب غانا المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة وتمثيل الكرة الإفريقية بأفضل صورة، إذ يعول المدرب كارلوس كيروش على خبرته الطويلة في مثل هذه المواعيد الكبرى من أجل قيادة لاعبيه إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنتخبات التي تألقت في الدور الأول، رغم إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس يتمتع بإمكانات فنية كبيرة.