ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في كأس العالم 2026

نال ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز مثير على منتخب كاب فيردي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر السبت على ملعب «هارد روك» بمدينة ميامي، ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.



وبهذا الانتصار، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور الستة عشر، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق السابع من يوليو، على ملعب «أتالانتا» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب مصر قد نجح في بلوغ الدور ذاته بعد انتصار تاريخي على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليواصل «الفراعنة» مشوارهم المميز في البطولة ويستعدوا لاختبار صعب أمام حامل لقب كأس العالم.



أما المنتخب الأرجنتيني، فاحتاج إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن ينجح ديروي دوارتي في إدراك التعادل لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة التاسعة والخمسين.



وفي الشوط الإضافي الأول، أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم للأرجنتين بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والتسعين، لكن منتخب كاب فيردي عاد سريعًا إلى المباراة عن طريق سيدني كابرال الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة بعد المئة، ليشتعل اللقاء من جديد.



وقبل نهاية المواجهة بتسع دقائق، تمكن كريستيان روميرو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الحادية عشرة بعد المئة، ليمنح منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، ويؤكد جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، في لقاء يتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المنتخبين من أجل حجز مكان في الدور ربع النهائي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي ك