قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير: تأهل مصر حلم تحقق.. وسنقاتل أمام الأرجنتين حتى النهاية
دعاء الصباح للرزق المستجاب.. أفضل الأدعية لجلب الرزق والبركة وتيسير الأمور
مقرر أممي: الدعم السريع يتحمل مسؤولية الانتهاكات والجرائم الدولية في السودان
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو
آخر تحديث لسعر عيار 21 الآن
أسعار ومواصفات هيونداي كريتا 2026 في السعودية
بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل
ميسي يواصل كتابة التاريخ ويقود الأرجنتين لمواجهة مصر في ثمن النهائي
إرتفاع إصابات إيبولا في الكونجو لـ 1502 ‌حالة ⁠منها 473 وفاة
كولومبيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بـ كأس العالم
واشنطن رصدت تجسسا إسرائيليا على مسؤولين أمريكيين وإيرانيين
وزير الرياضة: لازم نركز أمام الأرجنتين ونعمل اللي علينا والباقي على الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي
رباب الهواري

نال ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز مثير على منتخب كاب فيردي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر السبت على ملعب «هارد روك» بمدينة ميامي، ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.


وبهذا الانتصار، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور الستة عشر، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق السابع من يوليو، على ملعب «أتالانتا» في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان منتخب مصر قد نجح في بلوغ الدور ذاته بعد انتصار تاريخي على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليواصل «الفراعنة» مشوارهم المميز في البطولة ويستعدوا لاختبار صعب أمام حامل لقب كأس العالم.


أما المنتخب الأرجنتيني، فاحتاج إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن ينجح ديروي دوارتي في إدراك التعادل لمنتخب كاب فيردي في الدقيقة التاسعة والخمسين.


وفي الشوط الإضافي الأول، أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم للأرجنتين بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والتسعين، لكن منتخب كاب فيردي عاد سريعًا إلى المباراة عن طريق سيدني كابرال الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة بعد المئة، ليشتعل اللقاء من جديد.


وقبل نهاية المواجهة بتسع دقائق، تمكن كريستيان روميرو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الحادية عشرة بعد المئة، ليمنح منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، ويؤكد جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، في لقاء يتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المنتخبين من أجل حجز مكان في الدور ربع النهائي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي ك

ميسي الارجنتين كاب فيردي اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

الزمالك

باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.. مقترح استثماري ضخم لتأسيس شركة الكرة في الزمالك

ارشفية

خبير عسكري: إسرائيل تربط الانسحاب من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية السعودية

الخطوط الجوية السعودية تكشف حقيقة تسليم طائرات بوينج لشركة إيرانية

عنصر من عناصر الحرس الثوري

حرس الثورة يعلن ضبط خلية إرهابية في تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان

ارشيفي

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 3 عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس

بالصور

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

لا ترمي قشر الليمون .. استخدامات مفيدة ستبهرك في المطبخ والتنظيف والعناية بالمنزل

قشر الليمون
قشر الليمون
قشر الليمون

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد