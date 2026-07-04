قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا حذر الرسول من فعل الذنوب في محرم خاصة؟.. لـ3 أسباب لا تعرفها
أخبار السيارات| انخفاض بسيط في أسعار المستعمل..رولزرويس فانتوم بإصدار مستوحى من اليخوت
بشير التابعي: منتخب مصر الحصان الأسود بكأس العالم.. وهيثم حسن مفاجأة
سعر الدولار في السوق الرسمية الآن اليوم السبت 4-7-2026
أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب.. مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب.. والسقا يكشف كواليس مسيرته الكروية
جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين اليوم
وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق
فرحتي وكل حياتي.. والدة فتاة طوخ المتغيبة تطالب بالعثور على ابنتها
أمطار في عز الصيف .. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
التحقيق في نشوب حريق شب داخل مدرسة بـ بنها
ترامب : الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
أسماء عبد الحفيظ

تعد رائحة الثلاجة الكريهة من أكثر المشكلات المنزلية إزعاجًا، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تخزين الأطعمة.

ورغم لجوء الكثيرين إلى معطرات الثلاجة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحل الحقيقي يبدأ بمعرفة مصدر الرائحة والتخلص منه، ثم اتباع خطوات بسيطة تمنع عودتها مرة أخرى.

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا 

اكدت الشيف رباب العمدة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن إلى أن الاهتمام بنظافة الثلاجة وتنظيم محتوياتها لا يحافظ فقط على رائحة منعشة، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على جودة الأطعمة وإطالة فترة صلاحيتها.

لماذا تظهر رائحة كريهة داخل الثلاجة؟

ترجع رائحة الثلاجة في أغلب الأحيان إلى بقايا الطعام المنسكبة، أو الخضراوات والفاكهة التالفة، أو الأطعمة المخزنة في أوعية غير محكمة الغلق، كما يمكن أن تنتج عن تراكم الرطوبة أو انسداد فتحة تصريف المياه داخل الثلاجة.

ولهذا فإن التخلص من الرائحة يبدأ أولًا بالبحث عن السبب وليس بإخفائه باستخدام المعطرات.

أول خطوة.. أفرغي الثلاجة بالكامل

للحصول على نتيجة فعالة، أخرجي جميع الأطعمة والمشروبات، ثم افحصي تاريخ صلاحية المنتجات وتخلصي من أي طعام فاسد أو منتهي الصلاحية.

بعد ذلك أزيلي الأرفف والأدراج القابلة للفك واغسليها بالماء الدافئ وسائل تنظيف الأطباق، مع تركها حتى تجف تمامًا قبل إعادتها إلى مكانها.

خليط طبيعي يزيل الروائح بسهولة

يمكن تنظيف الجدران الداخلية للثلاجة باستخدام محلول مكون من كوب ماء دافئ مع كمية مساوية من الخل الأبيض، فهذه الطريقة تساعد على إزالة البقع والدهون والروائح المزعجة دون ترك آثار كيميائية.

كما يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم المذابة في الماء لتنظيف الأسطح الداخلية، فهي من المواد المعروفة بقدرتها على امتصاص الروائح.

حيل تمنع عودة الرائحة

بعد الانتهاء من التنظيف، ضعي علبة صغيرة تحتوي على بيكربونات الصوديوم داخل الثلاجة، فهي تمتص الروائح باستمرار، مع استبدالها كل شهر تقريبًا.

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا 

ويمكن أيضًا وضع بضع حبات من الفحم الطبيعي أو كمية من البن المطحون داخل وعاء مفتوح، إذ يساعدان على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

أخطاء تزيد المشكلة

من الأخطاء الشائعة وضع الأطعمة الساخنة مباشرة داخل الثلاجة، لأن ذلك يزيد من الرطوبة ويهيئ بيئة مناسبة لظهور الروائح.

كما أن ترك الأطعمة دون أغطية محكمة يسمح بانتقال الروائح بين الأطعمة المختلفة، خاصة الأسماك والأجبان وبعض الأطعمة المطهية.

ويعد إهمال تنظيف أي سوائل أو بقايا طعام فور انسكابها سببًا رئيسيًا في استمرار الرائحة الكريهة.

نصائح للحفاظ على ثلاجة منعشة دائمًا

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا 

احرصي على تنظيف الثلاجة تنظيفًا شاملًا مرة واحدة على الأقل كل شهر، مع مسح الأرفف أسبوعيًا إذا لزم الأمر.

احفظي كل نوع من الطعام داخل عبوات محكمة الإغلاق، ورتبي الأطعمة بحيث تكون الأقدم في المقدمة لاستخدامها أولًا قبل انتهاء صلاحيتها.

ولا تنسي فحص درج الخضراوات والفاكهة بانتظام، لأن ثمرة واحدة تالفة قد تكون كافية لانتشار الرائحة في الثلاجة بأكملها.

متى تكون الرائحة علامة على مشكلة فنية؟

إذا استمرت الرائحة الكريهة رغم تنظيف الثلاجة جيدًا والتخلص من جميع مصادرها، فقد يكون السبب انسداد فتحة تصريف المياه أو وجود مشكلة في نظام التصريف أو ضعف التبريد، وهنا يفضل فحص الثلاجة أو الاستعانة بفني صيانة.

رائحة الثلاجة رائحة الثلاجة لن تعود مجددًا خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا والحفاظ على انتعاشها خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا ضعف التبريد الخضراوات والفاكهة الثلاجة رائحة الثلاجة الكريهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

إمام عاشور

إمام عاشور يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى أستراليا بكأس العالم

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

فرق الهلال الأحمر المصري

مع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16... الهلال الأحمر المصري كان حاضرًا بين الجماهير

المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالذكاء الاصطناعي نقلة في الاكتشاف المبكر

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد