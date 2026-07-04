رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

تعد رائحة الثلاجة الكريهة من أكثر المشكلات المنزلية إزعاجًا، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تخزين الأطعمة.

ورغم لجوء الكثيرين إلى معطرات الثلاجة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحل الحقيقي يبدأ بمعرفة مصدر الرائحة والتخلص منه، ثم اتباع خطوات بسيطة تمنع عودتها مرة أخرى.

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

اكدت الشيف رباب العمدة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن إلى أن الاهتمام بنظافة الثلاجة وتنظيم محتوياتها لا يحافظ فقط على رائحة منعشة، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على جودة الأطعمة وإطالة فترة صلاحيتها.

لماذا تظهر رائحة كريهة داخل الثلاجة؟

ترجع رائحة الثلاجة في أغلب الأحيان إلى بقايا الطعام المنسكبة، أو الخضراوات والفاكهة التالفة، أو الأطعمة المخزنة في أوعية غير محكمة الغلق، كما يمكن أن تنتج عن تراكم الرطوبة أو انسداد فتحة تصريف المياه داخل الثلاجة.

ولهذا فإن التخلص من الرائحة يبدأ أولًا بالبحث عن السبب وليس بإخفائه باستخدام المعطرات.

أول خطوة.. أفرغي الثلاجة بالكامل

للحصول على نتيجة فعالة، أخرجي جميع الأطعمة والمشروبات، ثم افحصي تاريخ صلاحية المنتجات وتخلصي من أي طعام فاسد أو منتهي الصلاحية.

بعد ذلك أزيلي الأرفف والأدراج القابلة للفك واغسليها بالماء الدافئ وسائل تنظيف الأطباق، مع تركها حتى تجف تمامًا قبل إعادتها إلى مكانها.

خليط طبيعي يزيل الروائح بسهولة

يمكن تنظيف الجدران الداخلية للثلاجة باستخدام محلول مكون من كوب ماء دافئ مع كمية مساوية من الخل الأبيض، فهذه الطريقة تساعد على إزالة البقع والدهون والروائح المزعجة دون ترك آثار كيميائية.

كما يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم المذابة في الماء لتنظيف الأسطح الداخلية، فهي من المواد المعروفة بقدرتها على امتصاص الروائح.

حيل تمنع عودة الرائحة

بعد الانتهاء من التنظيف، ضعي علبة صغيرة تحتوي على بيكربونات الصوديوم داخل الثلاجة، فهي تمتص الروائح باستمرار، مع استبدالها كل شهر تقريبًا.

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

ويمكن أيضًا وضع بضع حبات من الفحم الطبيعي أو كمية من البن المطحون داخل وعاء مفتوح، إذ يساعدان على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

أخطاء تزيد المشكلة

من الأخطاء الشائعة وضع الأطعمة الساخنة مباشرة داخل الثلاجة، لأن ذلك يزيد من الرطوبة ويهيئ بيئة مناسبة لظهور الروائح.

كما أن ترك الأطعمة دون أغطية محكمة يسمح بانتقال الروائح بين الأطعمة المختلفة، خاصة الأسماك والأجبان وبعض الأطعمة المطهية.

ويعد إهمال تنظيف أي سوائل أو بقايا طعام فور انسكابها سببًا رئيسيًا في استمرار الرائحة الكريهة.

نصائح للحفاظ على ثلاجة منعشة دائمًا

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

احرصي على تنظيف الثلاجة تنظيفًا شاملًا مرة واحدة على الأقل كل شهر، مع مسح الأرفف أسبوعيًا إذا لزم الأمر.

احفظي كل نوع من الطعام داخل عبوات محكمة الإغلاق، ورتبي الأطعمة بحيث تكون الأقدم في المقدمة لاستخدامها أولًا قبل انتهاء صلاحيتها.

ولا تنسي فحص درج الخضراوات والفاكهة بانتظام، لأن ثمرة واحدة تالفة قد تكون كافية لانتشار الرائحة في الثلاجة بأكملها.

متى تكون الرائحة علامة على مشكلة فنية؟

إذا استمرت الرائحة الكريهة رغم تنظيف الثلاجة جيدًا والتخلص من جميع مصادرها، فقد يكون السبب انسداد فتحة تصريف المياه أو وجود مشكلة في نظام التصريف أو ضعف التبريد، وهنا يفضل فحص الثلاجة أو الاستعانة بفني صيانة.