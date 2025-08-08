في 3 خطوات.. إزالة رائحة الثلاجة نهائيا

تسبب رائحة الثلاجة الكرية إزعاجا في المنزل، وتحرص العديد من السيدات على تنظيف الثلاجة بشكل مستمر، ولكن بعض الطرق الطبيعية تساعدك في التخلص من الرائحة بشكل نهائي.

طرق طبيعية للتخلص من رائحة الثلاجة

1. الليمون

الجمع بين الليمون وصودا الخبز والملح يشكل حلاً سريعًا رائعًا لرائحة الثلاجة الكريهة لأنه يزيل الروائح الكريهة بشكل أسرع مع إضافة رائحة منعشة إلى ثلاجتك.

تقطيع الليمون إلى قطع بسمك 2 – 3 سم

أضف 2 – 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز وملح الطعام إلى شرائح الليمون

ضعي الليمون في طبق ضحل غير مغطى

احتفظ بالطبق في ثلاجتك لمدة تصل إلى ستة أيام، عادةً ما يستغرق الليمون بضع ساعات قبل أن تلاحظ انتعاش رائحته في ثلاجتك.

2. كيس شاي مستعمل

هل تعلم أنه يُمكن وضع كيس الشاي في ثلاجتك للحصول على رائحة أفضل؟ إليك كيفية التخلص من رائحة الثلاجة بالشاي:

قم بوضع بعض أكياس الشاي المستعملة في وعاء مفتوح أو وعاء صغير وضعه داخل الثلاجة.

ستعمل أوراق الشاي على امتصاص الروائح الكريهة وتترك ثلاجتك برائحة منعشة.

تأكد من استبدال أكياس الشاي كل 3 إلى 4 أيام للتحكم الأمثل في الرائحة.

3. القهوة المطحونة

تُعرف حبوب البن بأنها من أكثر مواد امتصاص روائح الثلاجة شيوعًا، فهي لا تُزيل روائح الثلاجة فحسب، بل تُعدّ أيضًا مكونًا أساسيًا للتخلص من رائحة اللحوم الفاسدة.

ضعي القهوة المطحونة الطازجة بالتساوي على طبق واحفظيها في الثلاجة لمدة 24 ساعة.