لا تستغني عنها بعد اليوم.. فوائد بذور المانجا لصحتك

بذور المانجو غالبًا الناس ترميها، وتستغني عنها، لكن الحقيقة إنها كنز غذائي وصحي

إليك أهم فوائد بذرة المانجو:

تقوية المناعة

تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

تحسين صحة القلب

غنية بالأحماض الدهنية الصحية التي تقلل الكوليسترول الضار وتدعم صحة الأوعية الدموية.

تحسين الهضم

مسحوق بذور المانجو يساعد على تخفيف الإسهال وعسر الهضم لاحتوائه على ألياف وعناصر قابضة.

إنقاص الوزن

تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتنظيم عملية حرق الدهون.

صحة الشعر والبشرة

زيت بذور المانجو يرطب البشرة ويغذي الشعر، ويقلل من القشرة والتقصف.

تنظيم السكر في الدم

قد تساعد على موازنة مستويات السكر بفضل محتواها من مركبات نباتية مفيدة.

طريقة الاستخدام الشائعة:

تجفيف البذور وطحنها للحصول على مسحوق، ويمكن إضافته للمشروبات أو الخلطات الطبيعية.

أو استخراج الزيت منها لاستخدامه للبشرة والشعر.

لكن لابد الاعتدال في استخدامها، وعدم الإكثار منها خاصة لمرضى الحساسية أو مشاكل الكلى.