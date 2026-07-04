ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو.. اعرف بكام عيار 21؟

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها خلال بداية تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، مدعومة باستمرار صعود المعدن الأصفر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، زيادة جديدة بنحو 20 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأسعار محليًا وعالميًا وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

أظهرت أحدث بيانات شعبة الذهب والمجوهرات استمرار موجة الارتفاع في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، مع استقرار نسبي في حركة البيع والشراء، بينما تختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 6742 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل نحو 5900 جنيه للجرام، بعد ارتفاع قدره 20 جنيهًا.

عيار 18: سجل نحو 5057 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل نحو 47200 جنيه، بزيادة بلغت 160 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4167 دولارًا، في ظل استمرار متابعة الأسواق العالمية لتحركات أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المعدن النفيس.

لماذا تختلف الأسعار بين محلات الصاغة؟

أكدت شعبة الذهب أن الأسعار المعلنة تعبر عن سعر التداول الرسمي دون احتساب المصنعية والدمغة، موضحة أن السعر النهائي للمستهلك يختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، وفقًا لقيمة المصنعية ونوع المشغولات الذهبية.

ترقب مستمر لتحركات السوق

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار تأثر السوق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار الأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف العملات، وهو ما يجعل أسعار الذهب عرضة للتغير بشكل مستمر على مدار اليوم.