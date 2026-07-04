125 جنيهًا مكاسب أسبوعية للذهب.. وعيار 21 يستقر عند 5925 جنيهًا



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، وسط ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب المحلي، وذلك بعد ارتفاعات سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.



عيار 21 الأكثر تداولًا



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 5925 جنيهًا للشراء و5860 جنيهًا للبيع، ليستقر عند مستويات إغلاق التعاملات السابقة، بعدما ارتفع بنحو 125 جنيهًا خلال أسبوع.



أسعار الأعيرة المختلفة



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، نحو 6771 جنيهًا للشراء و6697 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 6207 جنيهات للشراء و6139 جنيهًا للبيع.



كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5078 جنيهًا للشراء و5022 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47.4 ألف جنيه للشراء و46.88 ألف جنيه للبيع.



الأوقية فوق 4 آلاف دولار



وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4164 دولارًا للشراء و4163 دولارًا للبيع، في ظل استمرار حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

المصنعية تحدد السعر النهائي

وتختلف الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة المضافة، والتي تتباين من محل صاغة إلى آخر ومن منطقة جغرافية لأخرى، بحسب نوع المشغولات الذهبية ومستوى الخدمة المقدمة.



عوامل مؤثرة بالسوق



وتتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب المحلي على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

كما تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة على حركة المعدن الأصفر، خاصة مع تزايد الإقبال عليه باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات التوترات والأزمات الاقتصادية.