بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

يعد تراكم الدهون على البوتاجاز من أكثر المشكلات التي تواجه ربات البيوت، خاصة مع الاستخدام اليومي وإعداد الأطعمة المقلية.

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

ومع مرور الوقت تصبح البقع أكثر صعوبة في الإزالة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا، إلا أن خبراء العناية بالمنزل يؤكدون أن هناك طرقًا بسيطة وفعالة تساعد على التخلص من الدهون العنيدة في دقائق، باستخدام مكونات متوافرة داخل كل منزل، دون الحاجة إلى منظفات باهظة الثمن.

ويشير الخبراء إلى أن التنظيف المنتظم لا يحافظ فقط على مظهر البوتاجاز، بل يطيل عمره ويحافظ على كفاءته ويقلل من تراكم البكتيريا والروائح.

لماذا تتراكم الدهون على البوتاجاز؟

أثناء الطهي تتطاير الزيوت وبخار الطعام على سطح البوتاجاز وحوله، ومع تعرضها للحرارة تتحول إلى طبقة لزجة تلتصق بالسطح. وإذا تُركت لعدة أيام تصبح أكثر صلابة ويصعب التخلص منها، لذلك يفضل تنظيف البوتاجاز أولًا بأول.

خلطة منزلية تذيب الدهون بسرعة

قدمت خبيرة الإقتصاد المنزلي من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، لإزالة الدهون بسهولة، امزجي مقدارًا من الماء الدافئ مع بضع قطرات من سائل غسل الأطباق، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم حتى يتكون خليط يساعد على تفكيك الدهون.

ضعي الخليط على الأماكن المتسخة واتركيه لمدة خمس إلى عشر دقائق، ثم امسحي السطح بإسفنجة ناعمة أو قطعة قماش مبللة، وستلاحظين أن الدهون بدأت تذوب دون الحاجة إلى فرك قوي.

وفي حالة البقع العنيدة، يمكن رش قليل من الخل الأبيض بعد استخدام بيكربونات الصوديوم، ثم المسح بعد دقائق للحصول على نتيجة أفضل.

خطوات تنظيف البوتاجاز بطريقة صحيحة

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

ابدئي بفصل مصدر الغاز والتأكد من برودة البوتاجاز تمامًا قبل التنظيف.

انزعي الشعلات والحوامل إذا كانت قابلة للإزالة، وانقعيها في ماء ساخن مع سائل تنظيف الأطباق لمدة ربع ساعة، ثم افركيها بفرشاة ناعمة لإزالة بقايا الدهون والطعام.

بعد تنظيف السطح، جففيه جيدًا بقطعة قماش جافة حتى لا تبقى آثار للماء أو المنظفات.

أخطاء تجعل الدهون أكثر صعوبة

من أكثر الأخطاء شيوعًا ترك بقع الزيت لأيام دون تنظيف، إذ تتحول بفعل الحرارة إلى طبقة صلبة يصعب إزالتها.

كما أن استخدام السلك المعدني أو الأدوات الحادة قد يؤدي إلى خدش سطح البوتاجاز وإتلاف الطبقة الخارجية، لذلك يفضل استخدام إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

ولا ينصح بخلط المنظفات الكيميائية المختلفة معًا، لأن بعضها قد ينتج أبخرة ضارة.

نصائح للحفاظ على البوتاجاز نظيفًا

امسحي سطح البوتاجاز بعد كل استخدام بمجرد أن يبرد، فهذه العادة تمنع تراكم الدهون وتختصر وقت التنظيف.

واستخدمي أغطية مناسبة للمقالي أثناء القلي لتقليل تناثر الزيت، مع تنظيف الشعلات والحوامل مرة أسبوعيًا للحفاظ على كفاءة توزيع اللهب.

كما يفضل تجفيف البوتاجاز بعد كل عملية تنظيف حتى يحتفظ بلمعانه ويمنع ظهور البقع المائية.

متى تحتاجين إلى منظف متخصص؟

إذا كانت الدهون متراكمة منذ فترة طويلة أو محترقة بفعل الحرارة، فقد تحتاجين إلى استخدام منظف مخصص للبوتاجازات، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام وارتداء قفازات لحماية اليدين.