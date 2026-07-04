السائحون يشاركون أهالي الغردقة فرحة تأهل منتخب مصر



شهدت شوارع وميادين مدينة الغردقة أجواءً احتفالية استثنائية، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري الأول لكرة القدم بتأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المستحق على المنتخب الأسترالي.



وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة، تحولت الشوارع والمناطق السياحية الرئيسية في الغردقة إلى ساحات احتفال مفتوحة، حيث توافد المواطنون والسائحون من مختلف الجنسيات للمشاركة في أجواء الفرحة، وسط مظاهر من البهجة والحماس عكست مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية تحتضن الجميع.



وشهد شارع الشيراتون السياحي وممشى شيري أكبر التجمعات الاحتفالية، إذ شارك نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية المواطنين الاحتفال بالإنجاز، رافعين الأعلام المصرية، ومرددين الهتافات الوطنية، بينما تفاعل الجميع مع الأغاني الوطنية في أجواء اتسمت بالفرحة والروح الرياضية.



وعكست الاحتفالات حالة من التلاحم بين أهالي الغردقة وضيوفها من السائحين، الذين حرصوا على مشاركة المصريين فرحتهم بهذا الإنجاز الكروي التاريخي، معبرين عن إعجابهم بالأجواء الاحتفالية والتنظيم الحضاري الذي شهدته المدينة.



وأكد عدد من المشاركين أن هذه المشاهد تجسد المكانة السياحية المتميزة للغردقة، وقدرتها على تقديم صورة مشرقة عن مصر، حيث امتزجت فرحة الانتصار الرياضي بالأجواء السياحية المميزة، في مشهد يعكس روح المحبة والتعايش بين مختلف الجنسيات على أرض المدينة الساحلية.