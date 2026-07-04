خالد الغندور يحتفل بتأهل مصر التاريخي: مبروك يارب تكثر أفراحنا

احتفل الإعلامي خالد الغندور بتأهل منتخب مصر التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وكتب الغندور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “يا مصر بتعمليها إزاي.. مبرووووووك مبرووووووك مبرووووووك.. يا رب تكثر أفراحنا”، مرفقًا رسالته بهاشتاج #كأس_العالم، في إشادة بالأداء البطولي للمنتخب المصري وفرحة الجماهير بالتأهل التاريخي.

حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال

تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

