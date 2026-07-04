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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد قطارات السكة الحديد يوميا على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

قطارات
قطارات
حسام الفقي

يعتمد الكثيرون على السفر بالقطارات على خطوط السكة الحديد، وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد ثابتة للقطارات.

وننشر  قائمة بمواعيد القطارات بمختلف أنواعها (تالجو، VIP، إسباني مطور، فرنساوى، ثالثة مكيفة، وتحيا مصر) لخدمة المسافرين على خط القاهرة الإسكندرية، مع الالتزام التام بمواعيد القيام والوصول لضمان راحة الجمهور.

أولاً: مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة):
قطار 2025 (تالجو): قيام 08:00 صباحاً – وصول 10:30 صباحاً.
قطار 905 (فرنساوى مطور): قيام 09:00 صباحاً – وصول 11:30 صباحاً (مباشر).
قطار 917 (VIP): قيام 15:00 عصراً – وصول 17:30 مساءً (مباشر).
قطار 2023 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً – وصول 16:30 عصراً.
قطار 2027 (تالجو): قيام 19:00 مساءً – وصول 21:30 مساءً.
قطار 921 (VIP): قيام 18:00 مساءً – وصول 20:35 مساءً.
قطار 925 (VIP): قيام 18:15 مساءً – وصول 21:40 مساءً.
قطار 931 (فرنساوى مطور): قيام 20:15 مساءً – وصول 23:35 مساءً.


قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة:
قطار 901 (إسباني مطور): قيام 08:10 صباحاً – وصول 11:15 صباحاً.
قطار 1109 (ثالثة مكيفة): قيام 08:35 صباحاً – وصول 12:10 ظهراً.
قطار 913 (إسباني مطور): قيام 12:00 ظهراً – وصول 14:50 عصراً.
قطار 919 (إسباني مطور): قيام 14:25 عصراً – وصول 18:05 مساءً.
قطار 915 (إسباني مطور): قيام 15:10 عصراً – وصول 18:15 مساءً.
قطار 923 (إسباني مطور): قيام 16:00 عصراً – وصول 19:25 مساءً.
قطار 3023 (ثالثة مكيفة): قيام 17:00 عصراً – وصول 19:55 مساءً.
قطار 927 (إسباني مطور): قيام 19:00 مساءً – وصول 21:30 مساءً.
قطار 1130 (ثالثة مكيفة): قيام 19:30 مساءً – وصول 22:30 مساءً.


قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية:
قطار 1205 (ثالثة مكيفة): قيام 06:45 صباحاً – وصول 10:10 صباحاً.
قطار 1211 (تهوية ديناميكية): قيام 10:10 صباحاً – وصول 13:25 ظهراً.
قطار 1203 (تحيا مصر): قيام 13:25 ظهراً – وصول 17:10 مساءً.
قطار 157 (تهوية ديناميكية): قيام 19:40 مساءً – وصول 22:50 مساءً.


ثانياً: مواعيد القطارات من الاسكندرية إلى القاهرة
قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة):
قطار 2022 (تالجو): قيام 07:00 صباحاً – وصول 09:35 صباحاً.
قطار 906 (VIP): قيام 07:15 صباحاً – وصول 09:45 صباحاً (مباشر).
قطار 900 (فرنساوى مطور): قيام 08:15 صباحاً – وصول 11:20 صباحاً.
قطار 2024 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً – وصول 16:30 عصراً.
قطار 914 (VIP): قيام 13:00 ظهراً – وصول 16:20 عصراً.
قطار 2026 (تالجو): قيام 18:50 مساءً – وصول 21:20 مساءً.
قطار 922 (فرنساوى مطور): قيام 15:30 عصراً – وصول 18:30 مساءً.
قطار 934 (VIP): قيام 22:15 مساءً – وصول 01:15 صباحاً.


قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة:
قطار 584 (ثالثة مكيفة): قيام 05:15 صباحاً – وصول 08:30 صباحاً.
قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام 05:45 صباحاً – وصول 08:30 صباحاً.
قطار 904 (إسباني مطور): قيام 08:00 صباحاً – وصول 10:30 صباحاً.
قطار 3024 (ثالثة مكيفة): قيام 09:15 صباحاً – وصول 12:10 ظهراً.
قطار 912 (إسباني مطور): قيام 11:00 صباحاً – وصول 13:55 ظهراً.
قطار 916 (إسباني مطور): قيام 14:00 ظهراً – وصول 16:35 عصراً.
قطار 928 (إسباني مطور): قيام 18:00 مساءً – وصول 20:50 مساءً.
قطار 572 (ثالثة مكيفة): قيام 16:10 عصراً – وصول 19:20 مساءً.
قطار 88 (إسباني مطور): قيام 17:50 مساءً – وصول 21:50 مساءً (يمتد لأسوان).


قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية:
قطار 8 (تهوية ديناميكية): قيام 05:10 صباحاً – وصول 09:15 صباحاً.
قطار 802 (تحيا مصر): قيام 07:45 صباحاً – وصول 11:45 صباحاً.
قطار 1212 (تهوية ديناميكية): قيام 09:25 صباحاً – وصول 12:45 ظهراً.
قطار 894 (تحيا مصر): قيام 17:00 مساءً – وصول 21:00 مساءً.
قطار 128 (تهوية ديناميكية): قيام 20:45 مساءً – وصول 23:55 مساءً.


تنويهات إضافية لمسافري الصعيد:
قطار 1089 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة 08:40 صباحاً (قادم من أسوان للوصول للإسكندرية).
قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من الإسكندرية 19:20 مساءً (متجهاً لأسوان).
قطار 158 (تهوية ديناميكية): يقوم من الإسكندرية 10:30 صباحاً متجهاً للأقصر.

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