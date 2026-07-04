التحقيق في نشوب حريق شب داخل مدرسة بـ بنها

تواصل الجهات المختصة بمحافظة القليوبية تحقيقاتها في واقعة الحريق الذي اندلع داخل إحدى المدارس بمنطقة الفلل بمدينة بنها ، لفحص موقع الحريق، وبيان نقطة بدايته وكيفية امتداد النيران، وما إذا كانت الواقعة ناتجة عن إشعال شماريخ داخل فناء المدرسة أو وجود أسباب أخرى من عدمه.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.



واندلع حريق، اليوم، داخل إحدى المدارس بمنطقة الفلل بمدينة بنها، إثر إشعال شماريخ داخل حوش المدرسة، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، كما أجرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.



وبدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق.