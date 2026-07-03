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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

تشهد محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا، بعدما أعلنت شبكة beIN Sports نقل المواجهة المرتقبة مجانًا عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لتمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام نظيره الأسترالي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفراعنة الذين يطمحون إلى مواصلة مشوارهم التاريخي والتأهل إلى دور الـ16.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

يمكن استقبال قناة beIN Sports المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

  • التردد: 12245
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويمكن متابعة المباراة عبر القناة المفتوحة بجودة عالية، إلى جانب الاستوديو التحليلي الذي يسبق انطلاق اللقاء ويستمر بعد نهايته لتحليل أبرز اللقطات والأحداث.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

إلى جانب قناة beIN Sports المفتوحة، تنقل المباراة أيضًا عبر:

  • beIN SPORTS MAX 1
  • beIN SPORTS MAX 3
  • beIN SPORTS MAX 5 (تعليق إنجليزي)
  • beIN SPORTS MAX 6 (تعليق فرنسي)
  • beIN FIFA World Cup

وتترقب الجماهير المصرية المباراة بأمل مواصلة المنتخب الوطني نتائجه المميزة في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في إنجاز تاريخي جديد.

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