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بعد هدفه في شباك أستراليا.. مهيب عبد الهادي يشيد بإمام عاشور
إمام عاشور يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى أستراليا بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هدفه في شباك أستراليا.. مهيب عبد الهادي يشيد بإمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بالمستوى الذي يقدمه إمام عاشور خلال مباراة منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وذلك بعد تسجيله هدفًا لصالح الفراعنة.

هدف إمام عاشور

ونشر مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا مقتضبًا قال فيه: "جوووووووووووول يا إمام يا لعيييب"، معبرًا عن سعادته بهدف لاعب منتخب مصر.

نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب مصر في مرمى منتخب أستراليا لتصبح النتيجة 1-0 للفراعنة، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل إمام عاشور الهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية كريم حافظ لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

إمام آشور منتخب مصر إمام عاشور

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