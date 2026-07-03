قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى أستراليا بكأس العالم
الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يهنئان نبيل فهمي.. ويؤكدان دعم التعاون مع جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في الأبيض بسبب هجمات ميليشيا الدعم السريع
بريطانيا تدعو إلى تحرك دولي عاجل بشأن السودان
مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم
‏لا نخشى شيئا.. مدرب الرأس الأخضر يتحدى الأرجنتين
ليلة الحسم للفراعنة .. كل سيناريوهات مباراة منتخب مصر اليوم ومن ينتظره في دور الـ16؟
البريد يطلق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" بخدمات مالية رقمية
حبيب باي مرشح لتدريب منتخب السنغال
من التحرش إلى عدم التواجد .. قصة رئيس طهاة منتخب السنغال تثير الجدل
من الأب إلى الابن .. إرث شوبير في كأس العالم بحروف الذهب
حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يستهل مشواره في كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بفوز مستحق على زيمبابوي

منتخب مصر للكورف بول الشاطئية
منتخب مصر للكورف بول الشاطئية
أ ش أ

استهل منتخب مصر للكورف بول الشاطئية مشواره في بطولة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بتحقيق فوز مستحق على منتخب زيمبابوي بنتيجة 6-3، في افتتاح منافسات البطولة التي تستضيفها مدينة الغردقة، وتستمر حتى 5 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات .

وقدم المنتخب الوطني أداء قويا منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ويبعث برسالة قوية تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم استعداداته للبطولة من خلال معسكره الختامي الذي استضافته المدينة الشبابية بالغردقة، والتي تستضيف أيضا إقامة بعثة المنتخب طوال فترة المنافسات، في إطار توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية واللوجستية قبل انطلاق البطولة.

ويترأس بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة رحاب الفخراني نائب رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وتضم قائمة اللاعبين: وفاء جمال الروبي، يحيى محمد السيد طه، علي معتز عبدالرحمن علي، أسامة عبدالرحمن إبراهيم محمد، إيمان أحمد حسن، زياد أحمد حسن، رقية عبدالغني، جنى محمد عبدالعزيز، سارة جابر علي، ريتاج محمد نور، ريم كمال حسن، ملك نهاد محمد، رامي سامي إبراهيم عطية، فارس مؤمن محمد، هشام عباس محمود، وزياد طارق محمد.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من: أحمد فوزي، إسلام أبو بكر، محمد رأفت، وليد منير، ندى عامؤ، محمد خليل (معد بدني)، وفاطمة (أخصائي علاج طبيعي)، وذلك ضمن منظومة فنية وإدارية متكاملة تسعى لقيادة المنتخب لتحقيق أفضل النتائج في البطولة.

وتقام البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في إنجاز جديد للرياضة المصرية بعد فوز مصر بحق استضافتها من الاتحاد الدولي للكورف بول، لتواصل تأكيد مكانتها كوجهة متميزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة انتصاراته خلال المباريات المقبلة، من أجل المنافسة على لقب البطولة وإهداء الجماهير المصرية إنجازا جديدا على أرض الغردقة.

منتخب مصر منتخب مصر للكورف بول رحاب الفخراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

تركي الشيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح "7 Dogs" في دور العرض المصرية

النجم بهاء سلطان

إدارة أعمال بهاء سلطان تنفي إحياءه حفلاً في قطر.. وتتوعد مروجي الشائعات

الفنان تامر عبدالمنعم

غرام في الكرنك يختتم عروضه على مسرح البالون

بالصور

جفاف العين المستمر مرتبط بأمراض خطيرة .. احذر إهمالها

جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد