منتخب مصر يستهل مشواره في كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بفوز مستحق على زيمبابوي

استهل منتخب مصر للكورف بول الشاطئية مشواره في بطولة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بتحقيق فوز مستحق على منتخب زيمبابوي بنتيجة 6-3، في افتتاح منافسات البطولة التي تستضيفها مدينة الغردقة، وتستمر حتى 5 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات .

وقدم المنتخب الوطني أداء قويا منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ويبعث برسالة قوية تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم استعداداته للبطولة من خلال معسكره الختامي الذي استضافته المدينة الشبابية بالغردقة، والتي تستضيف أيضا إقامة بعثة المنتخب طوال فترة المنافسات، في إطار توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية واللوجستية قبل انطلاق البطولة.

ويترأس بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة رحاب الفخراني نائب رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وتضم قائمة اللاعبين: وفاء جمال الروبي، يحيى محمد السيد طه، علي معتز عبدالرحمن علي، أسامة عبدالرحمن إبراهيم محمد، إيمان أحمد حسن، زياد أحمد حسن، رقية عبدالغني، جنى محمد عبدالعزيز، سارة جابر علي، ريتاج محمد نور، ريم كمال حسن، ملك نهاد محمد، رامي سامي إبراهيم عطية، فارس مؤمن محمد، هشام عباس محمود، وزياد طارق محمد.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من: أحمد فوزي، إسلام أبو بكر، محمد رأفت، وليد منير، ندى عامؤ، محمد خليل (معد بدني)، وفاطمة (أخصائي علاج طبيعي)، وذلك ضمن منظومة فنية وإدارية متكاملة تسعى لقيادة المنتخب لتحقيق أفضل النتائج في البطولة.

وتقام البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في إنجاز جديد للرياضة المصرية بعد فوز مصر بحق استضافتها من الاتحاد الدولي للكورف بول، لتواصل تأكيد مكانتها كوجهة متميزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة انتصاراته خلال المباريات المقبلة، من أجل المنافسة على لقب البطولة وإهداء الجماهير المصرية إنجازا جديدا على أرض الغردقة.