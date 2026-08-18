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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: مركز تدريب متخصص في السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، حيث كان في استقباله الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على توسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاستثمار في الإنسان، وتنمية مهارات الشباب، وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص التشغيل والعمل اللائق داخل مصر وخارجها.

وشملت الزيارة جولة داخل الجامعة وتفقد عدد من المعامل التدريبية خاصة في صناعة السيارات، للتعرف على إمكاناتها التعليمية والتكنولوجية والتدريبية، والاطلاع على نموذج التعليم التطبيقي الذي تتبناه، وما توفره من إمكانات في مجالات التعليم التكنولوجي والتدريب المهني والرقمي، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من هذه الإمكانات بالتعاون مع منظومة التدريب التابعة لوزارة العمل.

وعقب الجولة، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مع "الجامعة"، بهدف توحيد الجهود في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وفق معايير دولية، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في تخصصات مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي مستفيدين من شراكات الجامعة وتعاونها مع مؤسسات وجامعات ألمانية، من خلال تدريب تطبيقي وفق معايير ومهارات دولية، مع إتاحة التدريب للشباب في إطار التعاون بين الوزارة والجامعة، وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية في مجالات التعليم التكنولوجي والتطبيقي والمهني والرقمي، والاستعانة بمدربين معتمدين من الجامعة لتنفيذ البرامج التدريبية، فضلًا عن إجراء الاختبارات ومنح شهادات معتمدة من الطرفين...كما يتضمن التعاون تطوير وتجهيز أحد مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل للتخصص في مجال السيارات الكهربائية، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط التنفيذية وتحديد البرامج والتخصصات وأعداد المتدربين ومتابعة التنفيذ، وتنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات المشتركة في مجالات التدريب وتنمية المهارات وخدمة المجتمع، والمشاركة في المبادرات والمشروعات المرتبطة بالتنمية وخدمة المجتمع.

وأشار وزير العمل إلى تطلعه لأن يمثل هذا البروتوكول بداية لشراكة أوسع وأكثر فاعلية بين الوزارة والجامعة، وأن تتحول بنوده إلى برامج تدريبية حقيقية يستفيد منها الشباب، وتسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارة والمعرفة والقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في بناء شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية والتكنولوجية المتخصصة لفتح مسارات أوسع أمام الشباب نحو فرص العمل داخل مصر وخارجها.

وقال أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة تفرض تطوير منظومة التدريب المهني بصورة مستمرة، وتزويد الشباب بالمهارات الحديثة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن التدريب ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة حقيقية للانتقال بالشباب من مرحلة التعلم إلى مرحلة الإنتاج والعمل، وأن نجاح أي برنامج تدريبي يرتبط بمدى اتصاله المباشر باحتياجات أصحاب الأعمال وفرص التشغيل الفعلية..

وزير العمل حسن رداد جامعة ساكسوني مصر

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