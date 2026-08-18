رئيس التجزئة المصرفية: كوادر البنك الزراعي المصري وراء تحقيق نتائج استثنائية في القروض الشخصية

قال محمد سويسي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، بأن النتائج المتميزة التي حققها العاملون في مسابقة القروض الشخصية خلال الربع الأول من عام 2026، تعكس روح الالتزام والعمل الجماعي التي يتميز بها أبناء البنك، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي للبنك يتمثل في كوادره البشرية القادرة على تحويل الأهداف إلى إنجازات ملموسة، بما يعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

جاء ذلك خلال احتفالية البنك الزراعي المصري لتكريم عدد من مديري الفروع والمناطق، ومسؤولي التجزئة المصرفية، ورؤساء القطاعات، والموظفين المتميزين، تقديرًا لتفوقهم في مسابقة القروض الشخصية، بعد تحقيقهم نتائج استثنائية أسهمت في تعزيز أداء البنك خلال الربع الأول من عام 2026.

وأكد سويسي أن التقدير والتحفيز يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة التميز، مشيرًا إلى أن ما تحقق في ملف القروض الشخصية يعكس حجم الجهد والإخلاص الذي بذله العاملون بمختلف القطاعات والفروع، ويدفع البنك إلى مواصلة دعمهم وتوفير جميع مقومات النجاح لتحقيق نتائج أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنك يواصل الاستثمار في تنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم المهنية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تقديم حلول مصرفية تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

وشهدت المسابقة نموًا ملحوظًا في محفظة القروض الشخصية، بما يعكس كفاءة فرق العمل في تنفيذ مستهدفات البنك، ويعزز دوره في تقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.

وأكدت النتائج نجاح البنك في تطوير منظومة التجزئة المصرفية، والاعتماد على آليات تسويقية فعالة، وتعزيز التعاون بين الإدارات والقطاعات، بما أسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق نمو مستدام في أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الفائزين بمنحهم جوائز ذهبية وشهادات تقدير، بحضور الأستاذ محمد سويسي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، والأستاذة فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي للفروع، والأستاذ إبراهيم عطي، المستشار التنفيذي لنائب الرئيس التنفيذي للفروع، والأستاذة ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والموظفين.

يأتي التكريم في إطار اهتمام قيادة البنك الزراعي المصري، برئاسة الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتنمية الكفاءات وتحفيز العاملين على الابتكار وتحقيق أفضل معدلات الأداء، انطلاقًا من إيمانها بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح البنك وتطوره.

وفي هذا السياق، يواصل البنك تنفيذ منظومة متكاملة للتحفيز وتقييم الأداء، تهدف إلى تكريم النماذج المتميزة وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ودعم تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.