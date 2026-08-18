كيف يكون مستقبل الاستثمار والتحول الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي؟ تفاصيل جديدة

اختتم مؤتمر «The Shift 2026» أعماله بعد سلسلة من الجلسات الاستراتيجية التي جمعت مسؤولين وصناع سياسات وقادة أعمال وخبراء في التكنولوجيا والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل بيئة الاستثمار ونماذج الأعمال.

وناقش المؤتمر، الذي نظمته شركة «إي آند مصر» بالتعاون مع «ذا جلوبال ناراتيف»، مستقبل الاقتصاد الرقمي، وسبل دمج التكنولوجيا ورأس المال، إلى جانب تعزيز الابتكار ورفع جاهزية الأسواق للتحولات التكنولوجية، وذلك برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير المالية أحمد كجوك.

وأكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص يمثل أساس العملية الاقتصادية والإنتاجية وركيزة رئيسية لتحقيق التنافسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الكفاءات المتميزة التي يمتلكها في مختلف المجالات.

وأشار وزير المالية إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، موضحًا أن وزارة المالية أنشأت إدارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، كما أعلن إطلاق منصة رقمية للإقرارات الضريبية بهدف تسهيل المعاملات وتحسين الخدمات، مؤكدًا أهمية توفير برامج تدريبية مبسطة للعاملين للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة.

وركزت جلسات المؤتمر على تطور بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز السيولة ومسارات التخارج، إلى جانب التحولات في العلاقة بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الاتصالات، ودور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المؤسسات وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار.

وأكد حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند مصر»، أن التحول التكنولوجي الحالي يتجاوز التطور التقني ليعيد صياغة أسس التنافسية وخلق القيمة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مؤثرًا في قرارات الاستثمار وإدارة الموارد وتحقيق النمو المستدام.

وشددت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سي سي بلاس» والمؤسس المشارك لـ«ذا جلوبال ناراتيف»، على أهمية الحوار بين مختلف الأطراف لفهم الفرص والتحديات المرتبطة بالتغير التكنولوجي المتسارع.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع التكامل بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات التنظيمية، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر جاهزية ويعزز قدرة مصر على مواكبة التحولات العالمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي.