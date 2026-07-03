مهيب يحث الجماهير للدعاء قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم

دعا الإعلامي مهيب عبد الهادي جماهير الكرة المصرية إلى مؤازرة منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في بطولة كأس العالم 2026، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الناس تقول يارب .. يارب النصر لمصر ".

ويخوض منتخب مصر مساء الجمعة واحدة من أهم مبارياته في مونديال 2026، عندما يواجه منتخب أستراليا في لقاء قوي ضمن منافسات دور الـ32، وسط طموحات كبيرة من الجماهير بمواصلة المشوار والتأهل إلى الدور التالي.

وتزداد أهمية المباراة، إذ ينتظر منتخب مصر تحدٍ أكبر حال التأهل، حيث قد يواجه منتخب الأرجنتين في دور الـ16، وذلك في حال تخطي "الفراعنة" عقبة أستراليا، وفوز المنتخب الأرجنتيني على منتخب الرأس الأخضر في المواجهة الأخرى.