كارتيرون: سرعة محمد صلاح وزيزو ومرموش تحسم مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، أن منتخب مصر يمتلك عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق أمام أستراليا في مواجهة اليوم بكأس العالم، مشيرًا إلى أن السرعة ستكون أحد أهم مفاتيح الفوز في اللقاء.

منتخب مصر

وأوضح كارتيرون أن الثلاثي محمد صلاح، وأحمد سيد "زيزو"، وعمر مرموش يمتلكون قدرات كبيرة في الانطلاق والتحول السريع، وهو ما قد يمنح المنتخب المصري أفضلية أمام المنتخب الأسترالي، خاصة إذا نجح اللاعبون في استغلال المساحات.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير وانضباط تكتيكي، مع استثمار إمكانيات اللاعبين الهجومية بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل.