اعتماد ملعب الإسكندرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، ملعب ستاد الإسكندرية، ليستضيف مباريات من جديد، بعد غياب دام سنوات منذ بطولة أمم أفريقيا 2019.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن اعتماد ملعب ستاد الإسكندرية، ليكون جاهزا لاستضافة المباريات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بينما جرى اعتماد ملعب آخر في مدينة 6 أكتوبر، لكنه سيتستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا النسائية فقط.

وتقرر بشكل رسمي، استبعاد بعض الدول من استضافة مباريات أفريقية خلال الموسم المقبل، وهي: بنين، وأفريقيا الوسطى، وجيبوتي، وإريتريا، وجامبيا، وغينيا، وليسوتو، ومدغشقر، وساو تومي، وسيشل، وسيراليون، والصومال، والسودان.

الأندية المشاركة في افريقيا

ويشارك من مصر في بطولات أفريقيا، خلال الموسم المقبل، الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والأهلي وزد أو سيراميكا في الكونفدرالية.