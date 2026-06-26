مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن معلومة وصفها بأنها من "قلب كواليس" بطولة كأس العالم 2026، تتعلق بمستقبل مشاركة النادي الأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك، إن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يبحث مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف عددًا من السبل التي قد تتيح مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، ومن بينها مقترح استحداث "كارت ذهبي" يمنح حق المشاركة.

وحرص أحمد جلال على التأكيد أن ما نشره ليس اجتهادًا شخصيًا، موضحًا: "هذا خبر من قلب كواليس المونديال، حيث يتواجد موتسيبي ومعه أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، ولست طرفًا في الأمر، وليس هذا رأيًا شخصيًا، فقط أتحدث من واقع معلومة".