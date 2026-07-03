فرج عامر: مواجهة أستراليا صعبة.. والسرعة والتركيز مفتاح عبور منتخب مصر

أكد فرج عامر أن مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم ستكون صعبة وشاقة، خاصة في ظل غياب الثنائي محمد صلاح وأحمد فتوح، اللذين وصفهما بأنهما من أهم لاعبي المنتخب في هذه المباراة.

منتخب مصر

وأضاف أن المنتخب المصري يحتاج إلى اللعب بسرعة كبيرة، موضحًا أن الأداء السريع يربك اللاعبين أصحاب القامة الطويلة، مشيرًا إلى أن الطول ليس دائمًا ميزة حاسمة في كرة القدم، وأن الحماس والتركيز واللياقة البدنية والذهنية هي العناصر الأهم لتحقيق التفوق.

واختتم فرج عامر رسالته بالتأكيد على ضرورة التحلي بالهدوء والصبر لاتخاذ القرارات السليمة داخل الملعب، مشددًا على أن منتخب أستراليا ليس منافسًا سهلًا، لكنه أعرب عن أمله في أن يوفق الله منتخب مصر لتحقيق الفوز والتأهل.