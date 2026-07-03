‏لا نخشى شيئا.. مدرب الرأس الأخضر يتحدى الأرجنتين

تحدى بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، منتخب الأرجنتين، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، في إطار دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال بوبيستا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "ندرك تمامًا أهمية المباراة التي تنتظرنا ضد الأرجنتين، فهي مباراة العمر بالنسبة لنا، لكننا سندخلها بعقلية الاستمتاع بالمنافسة وتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "نشعر بالهدوء والثقة، لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة عن جدارة واستحقاق، ولا يوجد ما يدعو للخوف أو القلق".

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واختتم: "نريد أن يحافظ منتخبنا على ثقته بنفسه طوال المباراة. أعلم أن ذلك ليس سهل دائمًا، لكننا أثبتنا في بطولات مختلفة أننا قادرون على الحفاظ على هذه الثقة".