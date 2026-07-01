موجة حر تضرب معسكر الأرجنتين قبل مواجهة الرأس الأخضر في المونديال | صور

يواصل منتخب الأرجنتين استعداداته لخوض منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026، في ظل ظروف مناخية صعبة، بعد ما اجتاحت موجة حر مرتفعة مدينة كانساس الأمريكية، حيث يقيم المنتخب تدريباته خلال الفترة الحالية.

وتفرض درجات الحرارة المرتفعة تحديًا إضافيًا على الجهاز الفني ولاعبي "التانجو"، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة في البطولة، وسط اهتمام كبير بالحالة البدنية للنجوم، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى دور المجموعات متصدرًا مجموعته بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، واختتم مشواره بالفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-1، ليؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه العالمي.

ويضرب بطل العالم موعدًا مع منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32، في اللقاء المقرر إقامته في الواحدة صباح السبت 4 يوليو بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في دور الـ16 الفائز من المباراة التي تجمع بين مصر وأستراليا، حال نجاحه في تخطي عقبة الرأس الأخضر.