رئيس الرأس الأخضر: هدفنا الفوز على الأرجنتين ومواصلة الحلم المونديالي

أبدى رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوسيه ماريا، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على تحقيق مفاجأة مدوية أمام الأرجنتين، خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأكد خوسيه ماريا أن منتخب الرأس الأخضر يدخل المباراة بشعار الفوز، مشددًا على أن فريقه يمتلك فرصة كاملة لتحقيق الانتصار رغم قوة حامل اللقب.

وقال رئيس الرأس الأخضر: "لدينا فرصة بنسبة 100% لهزيمة الأرجنتين، وأعتقد أننا قادرون على الفوز بنتيجة 1-0."

وأضاف: "نحن نلعب من أجل الفوز، فعندما تكون التوقعات بشأن فريقنا منخفضة، فإن ذلك يمنح اللاعبين إرادة أكبر لتحقيق الانتصار، ويجعل الأمر ممكنًا."

وتابع: "ينبغي لدولة مثل الرأس الأخضر أن تسعى دائمًا للتصرف بهذه الطريقة، وأن تواصل مفاجأة الجميع باستمرار."

ويشارك منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ونجح ممثل القارة الأفريقية في بلوغ دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، إثر تعادله مع إسبانيا وأوروجواي والسعودية.

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاثة انتصارات على الجزائر والنمسا والأردن.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر مع الفائز من مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.